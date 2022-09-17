Ексгравець «Волині» і чемпіон світу може підсилити клуб УПЛ

Ексгравець «Волині» і чемпіон світу може підсилити клуб УПЛ
Український центрбек Данило Бескоровайний на 99.9% погодив трансфер в "Кривбас". Новачок УПЛ планує посилитися ще одним уродженцем Кривого Рогу.

Про це повідомляє Ukrfootball.

23-річний футболіст словацького ДАК 1904 має намір повернутися в Україну. Менеджер Бескоровайного Ярослав Зварич повідомив, що угода на 99.9% закрита.

Бескоровайний стане третім новачком Кривбасу після Кліма Приходька та Максима Луньова, які приєдналися до команди в перші дні січня. 23-річний Центрбек відіграв повний сезон в Астані (28 матчі, один асист), після чого повернувся до Словаччини.

Угода Бескоровайного з ДАК 1904 добігає кінця наступного літа. Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 350 тисяч євро.

У 2019 році разом зі збірною України U-20 став переможцем молодіжного чемпіонату світу у Польщі.

Кривбас завершив першу частину сезону на восьмому місці у турнірній таблиці УПЛ. В активі команди Вернидуба 18 очок після 15 зіграних поєдинків.

Як віддомо, Данило Безкоровайний свого часу перебував у структурі футбольного клубу "Волинь" Луцьк. З 2016 року грав за юнацький склад "хрестоносців", а у 2017 році дебютував за основу. За "Волинь" Данило зіграв 12 ігор.

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Теги: спорт, футбол, Волинь
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