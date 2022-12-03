У США повідомили, коли почнуть вчити українців на БМП Bradley

У Міноборони США розповіли, коли почнуть навчати бійців ЗСУ використовувати Bradley. Ці бойові машини піхоти надійдуть в Україну в межах останньої допомоги від Сполучених Штатів.Вже відомо, що навчання наших військових триватиме протягом одного місяця. У ньому візьмуть участь орієнтовно 500 наших бійців.Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що потрібно декілька місяців, щоб розгорнути програму підготовки до використання нової техніки."Ця нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley", – запевнила Купер.За її даними, запуск нової загальновійськової підготовки відбудеться пізніше цього місяця, тобто в січні 2023 року."Ми зможемо допомогти українцям скористатися цією можливістю", – уточнила заступниця помічника міністра оборони США.Білий дім 6 січня оголосив про надання Україні нового пакета допомоги на 3 мільярди доларів.У нього увійдуть ракети Sea Sparrow, які, ймовірно, використовуватимуть на зенітно-ракетному комплексі "Бук". Окрім того, мовиться про ракети Sea Sparrow для протиповітряної оборони та бойові машини Bradley.Останні можуть надати ЗСУ переваги на полі бою. Зокрема, за даними прессекретаря Пентагону бригадного генерала ВПС США Пата Райдера, ці машини мають як наступальні, так і оборонні можливості. Окрім того, вони забезпечують рівень вогневої потужності та броні.