Навіки 33: у Луцьку попрощаються із загиблим військовим Сергієм Фокіним

Сергієм Фокіним, який загинув біля міста Бахмут Донецької області.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Героя відспівають у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у понеділок, 9 січня об 11 годині.



33-річний лучанин Сергій Вікторович Фокін був призваний на військову службу 20 червня 2022 року до складу військової частини на посаду оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти вогневої підтримки військової частини.



Загинув 2 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!



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