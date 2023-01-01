Обмін полоненими та інші добрі новини від ВолиньPost за 8 січня

Україна запровадила нові санкції проти низки російських артистів.Про це повідомляє Офіс президента.Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.Колекція релігійних медальйонів Музею волинської ікони, що в Луцьку, поповнилася новим експонатом – медальйоном 19 століття із зображенням Римської ікони Богородиці.Представники сил оборони України у перший день Різдва за григоріанським календарем знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин.Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,танків ‒ 3069 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,артилерійських систем – 2065 (+3) од,РСЗВ – 431 (+0) од,засоби ППО ‒ 217 (+0) од,літаків – 285 (+0) од,гелікоптерів – 272 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),крилаті ракети ‒ 723 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,спеціальна техніка ‒ 183 (+1).Дані уточнюються.В тимчасово окупованому Мелітополі на заводі, де росіяни розташували військову базу, прогриміли вибухи.Екс-капітан збірної України, колишній гравець «Волині», «Шахтаря», «Баварії», чинний асистент головного тренера російського ФК «Зеніт» волинянин Анатолій Тимощук потрапив під санкції РНБО.Студентка ВНУ Уляна Благовірна створює літературні подкасти. Вона їх презентувала на першому Всеукраїнському конкурсі літкастів "КрутеЗНО" та отримала спецвідзнаку у номінації "Фольклор і давня література".Греція передала Україні 40 радянських БМП-1. У рамках "кільцевого обміну" країна мала отримати ту саму кількість німецьких Marder.50 українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росйських окупантів, повернулися додому.