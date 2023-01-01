Обмін полоненими та інші добрі новини від ВолиньPost за 8 січня
08 січень, 23:38
У різдвяні дні по-особливому хочеться теплих та позитивних новин, навіть під час війни. Завдяки українським захисникам та захисницям, які стримують російсько-путінську навалу та дають гідну відсіч окупантам, позитивні новини з`являються в українській інформаційній площині.
У нашій традиційній рубриці "Добрі новини від ВолиньPost" ми розповімо про що ми писали сьогодні, 8 січня. А добрі новини сьогодні є:
Україна ввела санкції проти російських знаменитостей: серед них – лучанин
Україна запровадила нові санкції проти низки російських артистів.
Про це повідомляє Офіс президента.
Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.
У Музеї волинської ікони з'явився новий експонат
Колекція релігійних медальйонів Музею волинської ікони, що в Луцьку, поповнилася новим експонатом – медальйоном 19 століття із зображенням Римської ікони Богородиці.
Українські воїни за день знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин
Представники сил оборони України у перший день Різдва за григоріанським календарем знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3069 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
артилерійських систем – 2065 (+3) од,
РСЗВ – 431 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
Дані уточнюються.
На заводі в Мелітополі, де росіяни розмістили військову базу, кілька годин лунали вибухи
В тимчасово окупованому Мелітополі на заводі, де росіяни розташували військову базу, прогриміли вибухи.
Забрали нагороди і заборонили в`їзд: які санкції отримав волинянин Тимощук від РНБО
Екс-капітан збірної України, колишній гравець «Волині», «Шахтаря», «Баварії», чинний асистент головного тренера російського ФК «Зеніт» волинянин Анатолій Тимощук потрапив під санкції РНБО.
Леся Українка,Сковорода, Шевченко: студентка з Луцька створює літературні подкасти. ВІДЕО
Студентка ВНУ Уляна Благовірна створює літературні подкасти. Вона їх презентувала на першому Всеукраїнському конкурсі літкастів "КрутеЗНО" та отримала спецвідзнаку у номінації "Фольклор і давня література".
Греція готова поступитися Україні місцем в черзі за Marder
Греція передала Україні 40 радянських БМП-1. У рамках "кільцевого обміну" країна мала отримати ту саму кількість німецьких Marder.
З російського полону звільнили ще 50 українських військових
50 українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росйських окупантів, повернулися додому.
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У нашій традиційній рубриці "Добрі новини від ВолиньPost" ми розповімо про що ми писали сьогодні, 8 січня. А добрі новини сьогодні є:
Україна ввела санкції проти російських знаменитостей: серед них – лучанин
Україна запровадила нові санкції проти низки російських артистів.
Про це повідомляє Офіс президента.
Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.
У Музеї волинської ікони з'явився новий експонат
Колекція релігійних медальйонів Музею волинської ікони, що в Луцьку, поповнилася новим експонатом – медальйоном 19 століття із зображенням Римської ікони Богородиці.
Українські воїни за день знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин
Представники сил оборони України у перший день Різдва за григоріанським календарем знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3069 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
артилерійських систем – 2065 (+3) од,
РСЗВ – 431 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
Дані уточнюються.
На заводі в Мелітополі, де росіяни розмістили військову базу, кілька годин лунали вибухи
В тимчасово окупованому Мелітополі на заводі, де росіяни розташували військову базу, прогриміли вибухи.
Забрали нагороди і заборонили в`їзд: які санкції отримав волинянин Тимощук від РНБО
Екс-капітан збірної України, колишній гравець «Волині», «Шахтаря», «Баварії», чинний асистент головного тренера російського ФК «Зеніт» волинянин Анатолій Тимощук потрапив під санкції РНБО.
Леся Українка,Сковорода, Шевченко: студентка з Луцька створює літературні подкасти. ВІДЕО
Студентка ВНУ Уляна Благовірна створює літературні подкасти. Вона їх презентувала на першому Всеукраїнському конкурсі літкастів "КрутеЗНО" та отримала спецвідзнаку у номінації "Фольклор і давня література".
Греція готова поступитися Україні місцем в черзі за Marder
Греція передала Україні 40 радянських БМП-1. У рамках "кільцевого обміну" країна мала отримати ту саму кількість німецьких Marder.
З російського полону звільнили ще 50 українських військових
50 українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росйських окупантів, повернулися додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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