Леся Українка,Сковорода, Шевченко: студентка з Луцька створює літературні подкасти. ВІДЕО

Леся Українка,Сковорода, Шевченко: студентка з Луцька створює літературні подкасти. ВІДЕО
Студентка ВНУ Уляна Благовірна створює літературні подкасти. Вона їх презентувала на першому Всеукраїнському конкурсі літкастів "КрутеЗНО" та отримала спецвідзнаку у номінації "Фольклор і давня література".

Про це повідомляє Суспільне.

Лучанка розповіла: до конкурсу підготувала вісім літературних епізодів. Серед них створені аудіозаписи на твір Тараса Шевченка "Сон", на байку Григорія Сковороди "Бджола та шершень", на твір Коцюбинського "Інтермеццо", також на твір Остапа Виші "Сом".

Літературні подкасти доповнила ілюстраціями – портретами українських письменників, науковців, артистів та політиків. Біля кожного створила цитату.

"Додавала свої роздуми і хотіла передати основний зміст, основну ідею, оскільки завданням літкасту було – створити цікавий навчальний матеріал", – розповідає Уляна Благовірна.

Спецвідзнаку студентка отримала за подкаст про Григорія Сковороду. Уляна каже, що вірить у те, що зруйнований російською ракетою на початку травня музей письменника на Харківщині відновлять. Утім,– додає, – треба використовувати новітні альтернативи для збереження національної спадщини.



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Теги: Луцьк, подкаст, література
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