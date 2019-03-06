Збитий стовп і авто на даху: родина з Волині потрапила в ДТП на Рівненщині. ФОТО

Родина з Волині потрапила в дорожньо-транспортну пригоду на Рівненщині в перший день Різдва.Автопригода сталася сьогодні близько 10-ї ранку на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Брищі колишнього Млинівського району, - повідомляють у поліції Рівненщини.Водій автомобіля «Fiat Scudo» — 56-річний житель Волинської області, не впорався із керування та на заокругленій ділянці дороги злетів у кювет, збив електроопору та перекинувсяМедики швидкої надавали допомогу п’ятьом пасажирам, серед яких однорічна дитина. Усі травмовані – жителі Волині. У них діагностували незначні травми та відпустили додому.Керманич внаслідок ДТП не постраждав, відповідно до освідування він був тверезий.