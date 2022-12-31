Під час «різдвяного перемир`я» під обстріл росіян потрапила місія ООН

Під час «різдвяного перемир`я» під обстріл росіян потрапила місія ООН
В Запорізькій області під російський обстріл потрапила місія Організації об`єднаних націй.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Окупант продовжує нехтувати правилами ведення війни та гатить по громадах.

Попри обіцянки ворога припинити вогонь на свято, місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів, потрапила під обстріл.


За дорученням Офісу Президента продовжується фіксація руйнувань та підрахунки потреб у житлі для людей, чиї домівки знищив або пошкодив ворог. Міжнародна спільнота прийняла рішення про арешт російських активів, які можуть бути використані як базис для компенсування збитків.

Старух зазначив, що Росія - “православний талібан”, який не має розуміння про щось святе та нехтує всіма правилами людського співіснування.

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Теги: ООН, Запоріжжя
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