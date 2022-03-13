На заводі в Мелітополі, де росіяни розмістили військову базу, кілька годин лунали вибухи
Сьогодні, 10:12
В тимчасово окупованому Мелітополі на заводі, де росіяни розташували військову базу, прогриміли вибухи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу.
"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо на подробиці, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління", - йдеться у дописі.
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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу.
"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо на подробиці, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління", - йдеться у дописі.
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