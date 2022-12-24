Українські воїни за день знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин
Сьогодні, 09:34
Представники сил оборони України у перший день Різдва за григоріанським календарем знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3069 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
артилерійських систем – 2065 (+3) од,
РСЗВ – 431 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3069 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
артилерійських систем – 2065 (+3) од,
РСЗВ – 431 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
Дані уточнюються.
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