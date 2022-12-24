Українські воїни за день знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин





Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3069 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,

артилерійських систем – 2065 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 183 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники сил оборони України у перший день Різдва за григоріанським календарем знищили 430 окупантів, 3 танки та 5 боньованих машин.Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,танків ‒ 3069 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,артилерійських систем – 2065 (+3) од,РСЗВ – 431 (+0) од,засоби ППО ‒ 217 (+0) од,літаків – 285 (+0) од,гелікоптерів – 272 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),крилаті ракети ‒ 723 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,спеціальна техніка ‒ 183 (+1).Дані уточнюються.

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