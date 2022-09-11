Курс валют у Луцьку 8 січня
Сьогодні, 09:10
8 січня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.78.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.30, а продають за – 42.65.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.30, а продають за – 42.65.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 8 січня
Сьогодні, 09:10
38 років – 38 кілометрів: у Луцьку бігли естафету в пам'ять про загиблого на війні Олександра Мартинюка
Сьогодні, 08:00
У Музеї волинської ікони з'явився новий експонат
Сьогодні, 07:00
Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО
Сьогодні, 06:06
Медіа