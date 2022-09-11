Курс валют у Луцьку 8 січня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 42.30, а продають за – 42.65.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 січня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.78.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 42.30, а продають за – 42.65.Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію