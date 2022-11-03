38 років – 38 кілометрів: у Луцьку бігли естафету в пам'ять про загиблого на війні Олександра Мартинюка

Олександру Мартинюку мало б виповнитися 38 років. Щороку у цей день він біг дистанцію, яка дорівнювала його віку. Цього року бігли замість Олександра його друзі, рідні та колеги.



Про це розповіла Лідія Гонтар.



Пів сотні людей між собою розділили 38 кілометрів. Кожен біг дистанцію, яку здатен був подолати.



"Серед друзів Сашка є дуже багато спортсменів. По можливості ділимо 38 кілометрів між собою і записуємо дистанцію на спортивний годинник, який підсумує і далі ця дистанція буде опублікована на спецдодатку, де Сашко публікував всі свої тренування, аби всі могли подивитися, лишити відгук", – каже організаторка.



Як розповів учасник естафети Богдан Климко, який подолав десять кілометрів дистанції, Олександр, обожнював біг. Вів активний спосіб життя – займався туризмом, спортивним орієнтуванням.



Прийшли підтримати учасників батьки і рідна сестра Олександра – Оксана Шепаткова. Вона каже: брат завжди вболівав за Україну, у 2014-му пішов захищати Україну від російської агресії на сході країни. Згодом пішов служити у патрульну поліції.



"Він завжди хотів змінювати Україну на краще. 24 лютого, коли почалася збройна агресія, він відпрошувався у батьків, два дні пішло на те, щоб відпроситися. 26 лютого був у військкоматі і відправи



Забіг тривав чотири години. Переможців, каже організаторка, не визначали. Усі пів сотні учасників прийшли, щоб разом згадати Олександра Мартинюка, та дати продовження його традиції – додати дистанцію довжиною в кількість прожитих років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 січня військовомумало б виповнитися 38 років. Щороку у цей день він біг дистанцію, яка дорівнювала його віку. Цього року бігли замість Олександра його друзі, рідні та колеги.Про це розповіла Суспільному організаторка забігуПів сотні людей між собою розділили 38 кілометрів. Кожен біг дистанцію, яку здатен був подолати."Серед друзів Сашка є дуже багато спортсменів. По можливості ділимо 38 кілометрів між собою і записуємо дистанцію на спортивний годинник, який підсумує і далі ця дистанція буде опублікована на спецдодатку, де Сашко публікував всі свої тренування, аби всі могли подивитися, лишити відгук", – каже організаторка.Як розповів учасник естафети, який подолав десять кілометрів дистанції, Олександр, обожнював біг. Вів активний спосіб життя – займався туризмом, спортивним орієнтуванням.Прийшли підтримати учасників батьки і рідна сестра Олександра –. Вона каже: брат завжди вболівав за Україну, у 2014-му пішов захищати Україну від російської агресії на сході країни. Згодом пішов служити у патрульну поліції."Він завжди хотів змінювати Україну на краще. 24 лютого, коли почалася збройна агресія, він відпрошувався у батьків, два дні пішло на те, щоб відпроситися. 26 лютого був у військкоматі і відправився у військову частину", – пригадує Оксана.Забіг тривав чотири години. Переможців, каже організаторка, не визначали. Усі пів сотні учасників прийшли, щоб разом згадати Олександра Мартинюка, та дати продовження його традиції – додати дистанцію довжиною в кількість прожитих років.

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