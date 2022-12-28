Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО





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У повідомленні йдеться, що навіть у святковий час лікарі з Волині продовжують допомагати пацієнтам у Херсонські області.



«З Різдвом Христовим! А робота нашої бригади на деокупованій території Херсонської області продовжується. Оглянуто 102 особи, з них 10 дітей та 3 маломобільні (лежачі) пацієнти»,- йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медики з Волині продовжують працювати на деокупованій частині Херсонської області.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.У повідомленні йдеться, що навіть у святковий час лікарі з Волині продовжують допомагати пацієнтам у Херсонські області.«З Різдвом Христовим! А робота нашої бригади на деокупованій території Херсонської області продовжується. Оглянуто 102 особи, з них 10 дітей та 3 маломобільні (лежачі) пацієнти»,- йдеться у повідомленні.

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