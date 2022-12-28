Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО

Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО
Медики з Волині продовжують працювати на деокупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У повідомленні йдеться, що навіть у святковий час лікарі з Волині продовжують допомагати пацієнтам у Херсонські області.

«З Різдвом Христовим! А робота нашої бригади на деокупованій території Херсонської області продовжується. Оглянуто 102 особи, з них 10 дітей та 3 маломобільні (лежачі) пацієнти»,- йдеться у повідомленні.
Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО
Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО
Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО
Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО

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Теги: медики, Волинь, Херсонська область
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