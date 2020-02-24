На Рівненщині на Святвечір вся родина отруїлась чадним газом

На Рівненщині на Святвечір вся родина отруїлась чадним газом
У п'ятницю, 6 січня, на Рівненщині родина отруїлась чадним газом.

Про це повідомляє ДСНС Рівненської області.

Їх госпіталізували у задовільному стані.

«6 січня до лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізовані жителі села Опарипси Дубенського району: жінка 1984 р.н. та чоловік 1985 р.н. і двоє дітей - хлопчики 2008 та 2016 р.н. Їх стан задовільний», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали бути обережними із чадним газом та перевіряти газову колонку або котел.

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Теги: Рівненщина, чадний газ, отруєння
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