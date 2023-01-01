У Музеї волинської ікони з'явився новий експонат





Про це



Колекціонер з м. Рівне Руслан Міненко подарував медальйон «Чудотворний образ Найсвятішої Панни Марії в Луцьку» ХІХ ст.



На медальйоні – зображення Римської ікони Богородиці, список якої має безпосередній стосунок до історії луцького домініканського монастиря.



Також там є два написи польською: "Чудотворний образ Найсвятішої Панни Марії в Луцьку" та "Пресвята Марія, мати Божа, молиться за нас".



Наразі в Музеї волинської ікони зберігається копія 18 століття втраченого чудотворного образу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колекція релігійних медальйонів Музею волинської ікони, що в Луцьку, поповнилася новим експонатом – медальйоном 19 століття із зображенням Римської ікони Богородиці.Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.Колекціонер з м. Рівнеподарував медальйон «Чудотворний образ Найсвятішої Панни Марії в Луцьку» ХІХ ст.На медальйоні – зображення Римської ікони Богородиці, список якої має безпосередній стосунок до історії луцького домініканського монастиря.Також там є два написи польською: "Чудотворний образ Найсвятішої Панни Марії в Луцьку" та "Пресвята Марія, мати Божа, молиться за нас".Наразі в Музеї волинської ікони зберігається копія 18 століття втраченого чудотворного образу.

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