У Музеї волинської ікони з'явився новий експонат
Сьогодні, 07:00
Колекція релігійних медальйонів Музею волинської ікони, що в Луцьку, поповнилася новим експонатом – медальйоном 19 століття із зображенням Римської ікони Богородиці.
Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.
Колекціонер з м. Рівне Руслан Міненко подарував медальйон «Чудотворний образ Найсвятішої Панни Марії в Луцьку» ХІХ ст.
На медальйоні – зображення Римської ікони Богородиці, список якої має безпосередній стосунок до історії луцького домініканського монастиря.
Також там є два написи польською: "Чудотворний образ Найсвятішої Панни Марії в Луцьку" та "Пресвята Марія, мати Божа, молиться за нас".
Наразі в Музеї волинської ікони зберігається копія 18 століття втраченого чудотворного образу.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.
Колекціонер з м. Рівне Руслан Міненко подарував медальйон «Чудотворний образ Найсвятішої Панни Марії в Луцьку» ХІХ ст.
На медальйоні – зображення Римської ікони Богородиці, список якої має безпосередній стосунок до історії луцького домініканського монастиря.
Також там є два написи польською: "Чудотворний образ Найсвятішої Панни Марії в Луцьку" та "Пресвята Марія, мати Божа, молиться за нас".
Наразі в Музеї волинської ікони зберігається копія 18 століття втраченого чудотворного образу.
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