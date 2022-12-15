На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень





Про це йдеться на сайті prozorro.sale, передають



Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.



Початкова ціна продажу лоту становила 15 715 гривень.



Лот – приміщення Біличівської дільничної лікарні ветеринарної медицини площею 62,1 кв. м. Ця будівля забезпечена енергопостачанням, пічним опаленням. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення звичайне, стіни дерев’яні, підлога – з дошки. Приміщення перебуває у задовільному стані.



У результаті торгів дільничну лікарню продано за 786 гривень. Її придбав Віталій Пльонсак. Незабаром буде укладено договір купівлі-продажу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приміщення Біличівської дільничної лікарні ветеринарної медицини Любомльської райветлікарні, що в селі Біличі Ковельського району, продали з аукціону.Про це йдеться на сайті prozorro.sale, передають "Волинські новини". Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.Початкова ціна продажу лоту становила 15 715 гривень.Лот – приміщення Біличівської дільничної лікарні ветеринарної медицини площею 62,1 кв. м. Ця будівля забезпечена енергопостачанням, пічним опаленням. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення звичайне, стіни дерев’яні, підлога – з дошки. Приміщення перебуває у задовільному стані.У результаті торгів дільничну лікарню продано за 786 гривень. Її придбав. Незабаром буде укладено договір купівлі-продажу.

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