На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень

На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень
Приміщення Біличівської дільничної лікарні ветеринарної медицини Любомльської райветлікарні, що в селі Біличі Ковельського району, продали з аукціону.

Про це йдеться на сайті prozorro.sale, передають "Волинські новини".

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Початкова ціна продажу лоту становила 15 715 гривень.
На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень

Лот – приміщення Біличівської дільничної лікарні ветеринарної медицини площею 62,1 кв. м. Ця будівля забезпечена енергопостачанням, пічним опаленням. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення звичайне, стіни дерев’яні, підлога – з дошки. Приміщення перебуває у задовільному стані.

У результаті торгів дільничну лікарню продано за 786 гривень. Її придбав Віталій Пльонсак. Незабаром буде укладено договір купівлі-продажу.
На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ветлікарня, Ковельщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна ввела санкції проти російських знаменитостей: серед них – лучанин
Сьогодні, 03:00
На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень
Сьогодні, 02:00
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Сьогодні, 01:14
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вперше Різдвяне богослужіння у Лаврі зазвучало українською мовою: Добрі новини від ВолиньPost за 7 січня
07 січень, 23:30
Схожі новини
На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
15 грудень, 2022, 15:17
На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
12 грудень, 2022, 09:50
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
11 грудень, 2022, 09:03
На Ковельщині лунатимуть вибухи На Ковельщині лунатимуть вибухи
09 грудень, 2022, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна ввела санкції проти російських знаменитостей: серед них – лучанин
Сьогодні, 03:00
 0
На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень
Сьогодні, 02:00
 0
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Сьогодні, 01:14
 0
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Вперше Різдвяне богослужіння у Лаврі зазвучало українською мовою: Добрі новини від ВолиньPost за 7 січня
07 січень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8