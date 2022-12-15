На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень
Сьогодні, 02:00
Приміщення Біличівської дільничної лікарні ветеринарної медицини Любомльської райветлікарні, що в селі Біличі Ковельського району, продали з аукціону.
Про це йдеться на сайті prozorro.sale, передають "Волинські новини".
Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Початкова ціна продажу лоту становила 15 715 гривень.
Лот – приміщення Біличівської дільничної лікарні ветеринарної медицини площею 62,1 кв. м. Ця будівля забезпечена енергопостачанням, пічним опаленням. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення звичайне, стіни дерев’яні, підлога – з дошки. Приміщення перебуває у задовільному стані.
У результаті торгів дільничну лікарню продано за 786 гривень. Її придбав Віталій Пльонсак. Незабаром буде укладено договір купівлі-продажу.
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Про це йдеться на сайті prozorro.sale, передають "Волинські новини".
Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Початкова ціна продажу лоту становила 15 715 гривень.
Лот – приміщення Біличівської дільничної лікарні ветеринарної медицини площею 62,1 кв. м. Ця будівля забезпечена енергопостачанням, пічним опаленням. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення звичайне, стіни дерев’яні, підлога – з дошки. Приміщення перебуває у задовільному стані.
У результаті торгів дільничну лікарню продано за 786 гривень. Її придбав Віталій Пльонсак. Незабаром буде укладено договір купівлі-продажу.
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