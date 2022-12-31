Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю





Про це Анатолій Куртєв.





"Вибухи, які нещодавно чуло все місто - це ще один доказ того, що росія - це країна без честі та совісті", - зазначив посадовець.



Куртєв вказав, що наразі всі деталі атаки з'ясовуються.



"Одне ми зараз знаємо точно: Росія - країна-терорист", - підкреслив секретар Запорізької міськради.



Він також закликав громадян бути уважними й перебувати в укриттях. Адже загроза повторного обстрілу зберігається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти ввечері 7 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог атакував околиці населеного пункту.Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради"Вибухи, які нещодавно чуло все місто - це ще один доказ того, що росія - це країна без честі та совісті", - зазначив посадовець.Куртєв вказав, що наразі всі деталі атаки з'ясовуються."Одне ми зараз знаємо точно: Росія - країна-терорист", - підкреслив секретар Запорізької міськради.Він також закликав громадян бути уважними й перебувати в укриттях. Адже загроза повторного обстрілу зберігається.

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