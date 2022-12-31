Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Сьогодні, 01:14
Російські окупанти ввечері 7 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог атакував околиці населеного пункту.
Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Вибухи, які нещодавно чуло все місто - це ще один доказ того, що росія - це країна без честі та совісті", - зазначив посадовець.
Куртєв вказав, що наразі всі деталі атаки з'ясовуються.
"Одне ми зараз знаємо точно: Росія - країна-терорист", - підкреслив секретар Запорізької міськради.
Він також закликав громадян бути уважними й перебувати в укриттях. Адже загроза повторного обстрілу зберігається.
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Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Вибухи, які нещодавно чуло все місто - це ще один доказ того, що росія - це країна без честі та совісті", - зазначив посадовець.
Куртєв вказав, що наразі всі деталі атаки з'ясовуються.
"Одне ми зараз знаємо точно: Росія - країна-терорист", - підкреслив секретар Запорізької міськради.
Він також закликав громадян бути уважними й перебувати в укриттях. Адже загроза повторного обстрілу зберігається.
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