Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Російські окупанти ввечері 7 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог атакував околиці населеного пункту.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.


"Вибухи, які нещодавно чуло все місто - це ще один доказ того, що росія - це країна без честі та совісті", - зазначив посадовець.

Куртєв вказав, що наразі всі деталі атаки з'ясовуються.

"Одне ми зараз знаємо точно: Росія - країна-терорист", - підкреслив секретар Запорізької міськради.

Він також закликав громадян бути уважними й перебувати в укриттях. Адже загроза повторного обстрілу зберігається.

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Теги: Запоріжжя, атака росіян
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