8 січня на Волині: гортаючи календар

Богдана Шиби (на фото).



Також початок нового року у житті святкують начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Волинській області Тетяна Маслечко.



Іменинники цього дня Юхим, Костянтин.



Вітаємо усі та бажаємо миру, здоров’я, довголіття, достатку в усьому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження у колишнього луцького міського голови(на фото).Також початок нового року у житті святкують начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Волинській областіІменинники цього дня Юхим, Костянтин.Вітаємо усі та бажаємо миру, здоров’я, довголіття, достатку в усьому.

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