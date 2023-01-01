8 січня на Волині: гортаючи календар

8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у колишнього луцького міського голови Богдана Шиби (на фото).

Також початок нового року у житті святкують начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Волинській області Тетяна Маслечко.

Іменинники цього дня Юхим, Костянтин.

Вітаємо усі та бажаємо миру, здоров’я, довголіття, достатку в усьому.

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Теги: День народження, Луцьк
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