Вперше Різдвяне богослужіння у Лаврі зазвучало українською мовою: Добрі новини від ВолиньPost за 7 січня

Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який включатиме, в тому числі БМП Bradley. Пакет допомоги також включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні.Упродовж двох тижнів листи підтримки та подарунки для військовослужбовців, які боронять місто Бахмут на Донеччині, зібрали більше 100 сімей у Ковелі, Володимирі та Камені-Каширському. Ідея акції полягала в тому, щоб зібрати бійцям усі необхідні нині речі на фронт, зокрема чай, каву, консерви, енергетичні батончики, сухпайки тощо.Митрополитвперше провів богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В ПЦУ зазначили, що “ця історична подія відбудеться з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави”.особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 066 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,артилерійських систем – 2 062 (+3) од,РСЗВ – 431 (+0) од,засоби ППО ‒ 217 (+2) од,літаків – 285 (+0) од,гелікоптерів – 272 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),крилаті ракети ‒ 723 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,спеціальна техніка ‒ 182 (+0).21-річнийіз позивним "Данте" – парамедик окремого загону спецпризначення "Любарт" ЗСУ. 5 січня він став свідком аварії, яка трапилася поблизу села Всеволодівка Луцького району. Чоловік – родом із Харкова. Зараз виконує завдання у складі військового підрозділу на Волині. З собою парамедик завжди возить медичну сумку: "В мене є все необхідне, щоб надати допомогу по системі Марч. Там турнікети, знеболюючі, ножиці".Військова медицина, каже Давид, відрізняється від цивільної. Парамедику неодноразово доводилося надавати допомогу цивільним. Зокрема після "прильотів" ракет, смерчів і градів у Харкові.Харків’янин пів року тренує групу бойових медиків на Волині.Під час рятувальної операції 3 січня на кар'єрі в Нововолинську їх госпіталізували до міської лікарні. Ризикуючи власним життям,таразом з колегами визволили із крижаної води двох хлопчиків.На щастя, після тривалих зусиль медиків до життя вдалося повернути й двох дітей. Вони одужують, хоча попереду - тривале лікування.А пожежний-рятувальник Юрій Бричук і командир відділення Ігор Сарай сьогодні вже несуть службу відповідно до графіку.