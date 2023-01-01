Вперше Різдвяне богослужіння у Лаврі зазвучало українською мовою: Добрі новини від ВолиньPost за 7 січня
07 січень, 23:30
318 день наша держава протистоїть повномасштабному вторгненню загарбницької Росії. Ми боремось на всіх фронтах. Вперше в історії України Митрополит Київський Епіфаній провів Різдвяну літургію у Києво-Печерській лаврі. США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Дякуємо усім, хто підтримує нас і молитвами, і зброєю. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 7 січня.
США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні
Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який включатиме, в тому числі БМП Bradley. Пакет допомоги також включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні.
Таємний Санта: більше сотні волинських сімей зібрали подарунки для оборонців Бахмута
Упродовж двох тижнів листи підтримки та подарунки для військовослужбовців, які боронять місто Бахмут на Донеччині, зібрали більше 100 сімей у Ковелі, Володимирі та Камені-Каширському. Ідея акції полягала в тому, щоб зібрати бійцям усі необхідні нині речі на фронт, зокрема чай, каву, консерви, енергетичні батончики, сухпайки тощо.
Митрополит Епіфаній провів Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній вперше провів богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В ПЦУ зазначили, що “ця історична подія відбудеться з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави”.
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 490 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 066 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,
артилерійських систем – 2 062 (+3) од,
РСЗВ – 431 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком
21-річний Давид із позивним "Данте" – парамедик окремого загону спецпризначення "Любарт" ЗСУ. 5 січня він став свідком аварії, яка трапилася поблизу села Всеволодівка Луцького району. Чоловік – родом із Харкова. Зараз виконує завдання у складі військового підрозділу на Волині. З собою парамедик завжди возить медичну сумку: "В мене є все необхідне, щоб надати допомогу по системі Марч. Там турнікети, знеболюючі, ножиці".
Військова медицина, каже Давид, відрізняється від цивільної. Парамедику неодноразово доводилося надавати допомогу цивільним. Зокрема після "прильотів" ракет, смерчів і градів у Харкові.
Харків’янин пів року тренує групу бойових медиків на Волині.
Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя
Під час рятувальної операції 3 січня на кар'єрі в Нововолинську їх госпіталізували до міської лікарні. Ризикуючи власним життям, Юрій Бричук та Ігор Сарай разом з колегами визволили із крижаної води двох хлопчиків.
На щастя, після тривалих зусиль медиків до життя вдалося повернути й двох дітей. Вони одужують, хоча попереду - тривале лікування.
А пожежний-рятувальник Юрій Бричук і командир відділення Ігор Сарай сьогодні вже несуть службу відповідно до графіку.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 7 січня.
США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні
Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який включатиме, в тому числі БМП Bradley. Пакет допомоги також включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні.
Таємний Санта: більше сотні волинських сімей зібрали подарунки для оборонців Бахмута
Упродовж двох тижнів листи підтримки та подарунки для військовослужбовців, які боронять місто Бахмут на Донеччині, зібрали більше 100 сімей у Ковелі, Володимирі та Камені-Каширському. Ідея акції полягала в тому, щоб зібрати бійцям усі необхідні нині речі на фронт, зокрема чай, каву, консерви, енергетичні батончики, сухпайки тощо.
Митрополит Епіфаній провів Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній вперше провів богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В ПЦУ зазначили, що “ця історична подія відбудеться з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави”.
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 490 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 066 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,
артилерійських систем – 2 062 (+3) од,
РСЗВ – 431 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком
21-річний Давид із позивним "Данте" – парамедик окремого загону спецпризначення "Любарт" ЗСУ. 5 січня він став свідком аварії, яка трапилася поблизу села Всеволодівка Луцького району. Чоловік – родом із Харкова. Зараз виконує завдання у складі військового підрозділу на Волині. З собою парамедик завжди возить медичну сумку: "В мене є все необхідне, щоб надати допомогу по системі Марч. Там турнікети, знеболюючі, ножиці".
Військова медицина, каже Давид, відрізняється від цивільної. Парамедику неодноразово доводилося надавати допомогу цивільним. Зокрема після "прильотів" ракет, смерчів і градів у Харкові.
Харків’янин пів року тренує групу бойових медиків на Волині.
Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя
Під час рятувальної операції 3 січня на кар'єрі в Нововолинську їх госпіталізували до міської лікарні. Ризикуючи власним життям, Юрій Бричук та Ігор Сарай разом з колегами визволили із крижаної води двох хлопчиків.
На щастя, після тривалих зусиль медиків до життя вдалося повернути й двох дітей. Вони одужують, хоча попереду - тривале лікування.
А пожежний-рятувальник Юрій Бричук і командир відділення Ігор Сарай сьогодні вже несуть службу відповідно до графіку.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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