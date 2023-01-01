«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком

«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком
21-річний Давид із позивним "Данте" – парамедик окремого загону спецпризначення "Любарт" ЗСУ. 5 січня він став свідком аварії, яка трапилася поблизу села Всеволодівка Луцького району.

Суспільному парамедик розповів, як надавав допомогу травмованим.

"Там в авто була вагітна жінка, дитина і чоловік, який найбільше постраждав. Йому надали допомогу – забинтували йому руку. Огляд зробили і підтримувався повний контакт, щоб він не втрачав свідомість", – каже Давид.

Чоловік – родом із Харкова. Зараз виконує завдання у складі військового підрозділу на Волині. З собою парамедик завжди возить медичну сумку: "В мене є все необхідне, щоб надати допомогу по системі Марч. Там турнікети, знеболюючі, ножиці".

Військова медицина, каже Давид, відрізняється від цивільної. Парамедику неодноразово доводилося надавати допомогу цивільним. Зокрема після "прильотів" ракет, смерчів і градів у Харкові.

Харків’янин пів року тренує групу бойових медиків на Волині. "Курси в нас розраховані на те, щоб вони орієнтувалися на те, що в них є під час бойової ситуації і максимально могли допомогти людині в найкоротші строки", – каже "Данте".
«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком

Аварія, у якій травмувалася родина, сталася 5 січня, орієнтовно о 12:00 біля села Всеволодівка Луцької громади. Водія легковика затисло у авто, на місці окрім медиків і правоохоронців також працювали рятувальники.

«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком

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Теги: Волинь, ДТП, Всеволодівка
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