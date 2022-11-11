Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя

Ігор Сарай та Юрій Бричук, які



Про це повідомили у ДСНС Волині.



Нагадаємо:



На щастя, після тривалих зусиль медиків до життя вдалося повернути й двох дітей. Вони одужують, хоча попереду - тривале лікування.

А пожежний-рятувальник Юрій Бричук і командир відділення Ігор Сарай сьогодні вже несуть службу відповідно до графіку.



Величезна родина волинських рятувальників вітає їх у строю!



Хтось побачить у збігу всіх цих факторів різдвяне диво, а хтось ще й розгледить сукупність самовідданих і відчайдушних дій багатьох людей, аби врятувати життя.



І хоч рятувальники готові прийти на поміч у будь-якій критичній ситуації, не нехтуйте власною безпекою.



Хай Різдво буде тихим, спокійним і безпечним для кожного з нас.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальникита, які врятували двох дітей у Нововолинську на кризі , знову в строю. 7 січня вони заступили на чергування в своїй 5 державній пожежно-рятувальній частині міста Нововолинська після лікування.Про це повідомили у ДСНС Волині.Нагадаємо: під час рятувальної операції 3 січня на кар'єрі в Нововолинську їх госпіталізували до міської лікарні . Ризикуючи власним життям, Юрій Бричук та Ігор Сарай разом з колегами визволили із крижаної води двох хлопчиків.На щастя, після тривалих зусиль медиків до життя вдалося повернути й двох дітей. Вони одужують, хоча попереду - тривале лікування.А пожежний-рятувальник Юрій Бричук і командир відділення Ігор Сарай сьогодні вже несуть службу відповідно до графіку.Величезна родина волинських рятувальників вітає їх у строю!Хтось побачить у збігу всіх цих факторів різдвяне диво, а хтось ще й розгледить сукупність самовідданих і відчайдушних дій багатьох людей, аби врятувати життя.І хоч рятувальники готові прийти на поміч у будь-якій критичній ситуації, не нехтуйте власною безпекою.Хай Різдво буде тихим, спокійним і безпечним для кожного з нас.

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