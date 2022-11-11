Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя

Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя
Волинські рятувальники Ігор Сарай та Юрій Бричук, які врятували двох дітей у Нововолинську на кризі, знову в строю. 7 січня вони заступили на чергування в своїй 5 державній пожежно-рятувальній частині міста Нововолинська після лікування.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Нагадаємо: під час рятувальної операції 3 січня на кар'єрі в Нововолинську їх госпіталізували до міської лікарні. Ризикуючи власним життям, Юрій Бричук та Ігор Сарай разом з колегами визволили із крижаної води двох хлопчиків.

На щастя, після тривалих зусиль медиків до життя вдалося повернути й двох дітей. Вони одужують, хоча попереду - тривале лікування.
А пожежний-рятувальник Юрій Бричук і командир відділення Ігор Сарай сьогодні вже несуть службу відповідно до графіку.

Величезна родина волинських рятувальників вітає їх у строю!

Хтось побачить у збігу всіх цих факторів різдвяне диво, а хтось ще й розгледить сукупність самовідданих і відчайдушних дій багатьох людей, аби врятувати життя.

І хоч рятувальники готові прийти на поміч у будь-якій критичній ситуації, не нехтуйте власною безпекою.
Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя

Хай Різдво буде тихим, спокійним і безпечним для кожного з нас.
Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя

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Теги: Рятувальники, діти, крига, Волинь, Нововолинськ
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