Восьмий «Рамштайн»: стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч з оборони України

Восьмий «Рамштайн»: стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч з оборони України
Нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня. Вона пройде на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.

Зазначається, що очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела телефону розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та координацію подальшої допомоги.

Зокрема, міністри оборони обговорили передачу українським військовим анонсованого раніше озброєння, а також восьму зустріч у форматі "Рамштайн". За даними Міноборони Німеччини, зустріч відбудеться 20 січня.

"Я також обговорила зі своїм американським колегою Остіном про спільну німецько-американську ініціативу щодо постачання Україні бронетранспортерів західного зразка. У той час як США нададуть бронетранспортери Bradley, Німеччина поставить до 40 бронетранспортерів Marder з промислових запасів Бундесверу", - зазначила Ламбрехт.

Нагадаємо, вчора Пентагон оголосив новий рекордний пакет військової допомоги Україні, який включає 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортерів M113 та більше сотні одиниць іншої техніки і боєприпасів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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