Восьмий «Рамштайн»: стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч з оборони України





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Зазначається, що очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела телефону розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та координацію подальшої допомоги.



Зокрема, міністри оборони обговорили передачу українським військовим анонсованого раніше озброєння, а також восьму зустріч у форматі "Рамштайн". За даними Міноборони Німеччини, зустріч відбудеться 20 січня.



"Я також обговорила зі своїм американським колегою Остіном про спільну німецько-американську ініціативу щодо постачання Україні бронетранспортерів західного зразка. У той час як США нададуть бронетранспортери Bradley, Німеччина поставить до 40 бронетранспортерів Marder з промислових запасів Бундесверу", - зазначила Ламбрехт.



Нагадаємо, вчора Пентагон оголосив новий рекордний пакет військової допомоги Україні, який включає 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортерів M113 та більше сотні одиниць іншої техніки і боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня. Вона пройде на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.Зазначається, що очільниця Міноборони Німеччинипровела телефону розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та координацію подальшої допомоги.Зокрема, міністри оборони обговорили передачу українським військовим анонсованого раніше озброєння, а також восьму зустріч у форматі "Рамштайн". За даними Міноборони Німеччини, зустріч відбудеться 20 січня."Я також обговорила зі своїм американським колегою Остіном про спільну німецько-американську ініціативу щодо постачання Україні бронетранспортерів західного зразка. У той час як США нададуть бронетранспортери Bradley, Німеччина поставить до 40 бронетранспортерів Marder з промислових запасів Бундесверу", - зазначила Ламбрехт.Нагадаємо, вчора Пентагон оголосив новий рекордний пакет військової допомоги Україні, який включає 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортерів M113 та більше сотні одиниць іншої техніки і боєприпасів.

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