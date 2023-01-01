Восьмий «Рамштайн»: стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч з оборони України
Сьогодні, 16:17
Нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня. Вона пройде на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.
Зазначається, що очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела телефону розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та координацію подальшої допомоги.
Зокрема, міністри оборони обговорили передачу українським військовим анонсованого раніше озброєння, а також восьму зустріч у форматі "Рамштайн". За даними Міноборони Німеччини, зустріч відбудеться 20 січня.
"Я також обговорила зі своїм американським колегою Остіном про спільну німецько-американську ініціативу щодо постачання Україні бронетранспортерів західного зразка. У той час як США нададуть бронетранспортери Bradley, Німеччина поставить до 40 бронетранспортерів Marder з промислових запасів Бундесверу", - зазначила Ламбрехт.
Нагадаємо, вчора Пентагон оголосив новий рекордний пакет військової допомоги Україні, який включає 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортерів M113 та більше сотні одиниць іншої техніки і боєприпасів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.
Зазначається, що очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела телефону розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та координацію подальшої допомоги.
Зокрема, міністри оборони обговорили передачу українським військовим анонсованого раніше озброєння, а також восьму зустріч у форматі "Рамштайн". За даними Міноборони Німеччини, зустріч відбудеться 20 січня.
"Я також обговорила зі своїм американським колегою Остіном про спільну німецько-американську ініціативу щодо постачання Україні бронетранспортерів західного зразка. У той час як США нададуть бронетранспортери Bradley, Німеччина поставить до 40 бронетранспортерів Marder з промислових запасів Бундесверу", - зазначила Ламбрехт.
Нагадаємо, вчора Пентагон оголосив новий рекордний пакет військової допомоги Україні, який включає 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортерів M113 та більше сотні одиниць іншої техніки і боєприпасів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Восьмий «Рамштайн»: стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч з оборони України
Сьогодні, 16:17
Росіяни обстріляли Бахмут під час «різдвяного перемир’я»: 2 загиблих та 13 поранених
Сьогодні, 15:03
Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя
Сьогодні, 14:02
На Волині авто злетіло у кювет: в салоні знаходилися четверо дітей, найменшому – п'ять місяців
Сьогодні, 13:29
«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком
Сьогодні, 13:14
Медіа