Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - ЗМІ





Про це



Єлецьких Анатолій Іванович — митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді.



Аніцой Сергій Леонідович — вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, на якого, за даними LB.ua, записано усе майно Іонафана.



Вініченко Володимир Семенович — архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія)



Градомський Віктор Анатолійович — протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія)



Донєнко Микола Миколайович — вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор (нагадаємо, що після Собору УПЦ МП 27 травня, всі кримські параііі цієї релігійної організації висловили незгоду з його рішеннями та попросили Синод РПЦ прийняти їх в пряме підпорядкування).



Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти “керівництва єпархіальних структур”, зокрема його власний. Також було повідомлення про виявлення в єпархіальних комп’ютерах дитячої порнографії, яку зараз вивчає слідство.



Масленніков Олексій Олександрович — митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія). Роменська єпархія також вирішила залишитися під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва й зупинила поминання за богослужінням митрополита Онуфрія.



Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський



Скобіола Андрій Петрович — архієпископ Волноваський, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря



Таранов Олександр Борисович — архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії.



Швець Ростислав Пилипович — митрополит Симферопольський і Кримський Лазар (про кримські епархіі - вище).



Шинкарьов Віктор Сергійович — архиєпископ Костянтинівський Паїсій, а даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації "ДНР.



Яковенко Ігор Федорович — митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.



Нагадаємо, відповідне повідомлення — про втрату громадянства зазначеними особами — отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.



За даними LB.ua, зараз вивчається можливість запровадження подібних заходів ще проти шести осіб

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В список представників УПЦ, громадянство яких призупинено указом президента України, увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської.Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. У розпорядженні видання є повний перелік осіб, що увійшли по указу президента:— митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді.— вікарій Тульчинської єпархії, єпископ, на якого, за даними LB.ua, записано усе майно Іонафана.— архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія)— протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія)— вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор (нагадаємо, що після Собору УПЦ МП 27 травня, всі кримські параііі цієї релігійної організації висловили незгоду з його рішеннями та попросили Синод РПЦ прийняти їх в пряме підпорядкування).— митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти “керівництва єпархіальних структур”, зокрема його власний. Також було повідомлення про виявлення в єпархіальних комп’ютерах дитячої порнографії, яку зараз вивчає слідство.— митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія). Роменська єпархія також вирішила залишитися під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва й зупинила поминання за богослужінням митрополита Онуфрія.— митрополит Дніпропетровський і Павлоградський— архієпископ Волноваський, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря— архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії.— митрополит Симферопольський і Кримський Лазар (про кримські епархіі - вище).— архиєпископ Костянтинівський Паїсій, а даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації "ДНР.— митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.Нагадаємо, відповідне повідомлення — про втрату громадянства зазначеними особами — отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.За даними LB.ua, зараз вивчається можливість запровадження подібних заходів ще проти шести осіб

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