Рідні загиблих на війні Героїв з Волині отримали нагороди





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Відповідно до Указу Президента України високу нагороду отримали рiднi загиблих військовослужбовців - Бринзи Олега Миколайовича та Фiлiпчука Анатолiя Святославовича. Ордени захисникам вручили за самовіддані дії та мужність, виявлені у захисті територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.



"Пам’ять про подвиг ваших дітей завжди житиме в нашій громаді. Нехай ордени будуть нагадувати про велике серце ваших дітей, їхню відвагу і любов до України. Світла їм пам'ять та вічний спокій. Iмена наших Героїв навіки залишаться в пам’яті українців", - наголосили у терцентрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) двох захисників з Волині, які віддали своє життя за Батьківщину.Про це повідомили у Луцькому об'єднаному міському терцентрі комплектування та соціальної підтримки.Відповідно до Указу Президента України високу нагороду отримали рiднi загиблих військовослужбовців -та. Ордени захисникам вручили за самовіддані дії та мужність, виявлені у захисті територіальної цілісності України, вірність військовій присязі."Пам’ять про подвиг ваших дітей завжди житиме в нашій громаді. Нехай ордени будуть нагадувати про велике серце ваших дітей, їхню відвагу і любов до України. Світла їм пам'ять та вічний спокій. Iмена наших Героїв навіки залишаться в пам’яті українців", - наголосили у терцентрі.

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