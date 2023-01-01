Рідні загиблих на війні Героїв з Волині отримали нагороди

Рідні загиблих на війні Героїв з Волині отримали нагороди
Нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) двох захисників з Волині, які віддали своє життя за Батьківщину.

Про це повідомили у Луцькому об'єднаному міському терцентрі комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до Указу Президента України високу нагороду отримали рiднi загиблих військовослужбовців - Бринзи Олега Миколайовича та Фiлiпчука Анатолiя Святославовича. Ордени захисникам вручили за самовіддані дії та мужність, виявлені у захисті територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Рідні загиблих на війні Героїв з Волині отримали нагороди

"Пам’ять про подвиг ваших дітей завжди житиме в нашій громаді. Нехай ордени будуть нагадувати про велике серце ваших дітей, їхню відвагу і любов до України. Світла їм пам'ять та вічний спокій. Iмена наших Героїв навіки залишаться в пам’яті українців", - наголосили у терцентрі.
Рідні загиблих на війні Героїв з Волині отримали нагороди

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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