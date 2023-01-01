Погода у Луцьку на завтра, 8 січня

У неділю, 7 січня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі буде становити від -3 градусів до +2.8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. У народі цей день називали Бабині каші. За кашею і погоду передбачали на найближчий час: якщо каша в печі рум’яниться — на сніг. Якщо до цього часу земля ще добре не промерзла, то літом соку не дасть, тобто врожай буде не дуже хорошим. Спостерігали цього дня за сонцем і за птахами: якщо біля сонця з’являлась світла смуга — на сніг. Якщо синиця зранку пищить — бути морозу вночі, а якщо галки і ворони влаштували безперервний ґвалт — варто чекати снігопад і заметілі.