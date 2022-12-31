Війна із Росією забрала життя 23-річного волинянина Віктора Вороняка

Війна із Росією забрала життя 23-річного волинянина Віктора Вороняка
У бою із російськими окупантами загинув військовослужбовець з Волині Віктор Вороняк. Захиснику було 23 роки.

Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня, йдеться на сайті Городищенської громади.

Солдат Віктор Вороняк загинув 31 грудня внаслідок важких поранень, які боєць отримав в результаті штурму ворогом позицій ЗСУ, та ворожого артилерійського обстрілу в східній околиці міста Бахмут Донецької області.

Коли громада зможе попрощатися з полеглим воїном повідомлять пізніше.

В Городищенській громаді оголосили триденну жалобу.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Вороняк, загинув, військовий, Волинь
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