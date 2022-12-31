Війна із Росією забрала життя 23-річного волинянина Віктора Вороняка
Сьогодні, 21:39
У бою із російськими окупантами загинув військовослужбовець з Волині Віктор Вороняк. Захиснику було 23 роки.
Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня, йдеться на сайті Городищенської громади.
Солдат Віктор Вороняк загинув 31 грудня внаслідок важких поранень, які боєць отримав в результаті штурму ворогом позицій ЗСУ, та ворожого артилерійського обстрілу в східній околиці міста Бахмут Донецької області.
Коли громада зможе попрощатися з полеглим воїном повідомлять пізніше.
В Городищенській громаді оголосили триденну жалобу.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня, йдеться на сайті Городищенської громади.
Солдат Віктор Вороняк загинув 31 грудня внаслідок важких поранень, які боєць отримав в результаті штурму ворогом позицій ЗСУ, та ворожого артилерійського обстрілу в східній околиці міста Бахмут Донецької області.
Коли громада зможе попрощатися з полеглим воїном повідомлять пізніше.
В Городищенській громаді оголосили триденну жалобу.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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