Війна із Росією забрала життя 23-річного волинянина Віктора Вороняка

Віктор Вороняк. Захиснику було 23 роки.



Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня, йдеться на



Солдат Віктор Вороняк загинув 31 грудня внаслідок важких поранень, які боєць отримав в результаті штурму ворогом позицій ЗСУ, та ворожого артилерійського обстрілу в східній околиці міста Бахмут Донецької області.



Коли громада зможе попрощатися з полеглим воїном повідомлять пізніше.



В Городищенській громаді оголосили триденну жалобу.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою із російськими окупантами загинув військовослужбовець з Волині. Захиснику було 23 роки.Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня, йдеться на сайті Городищенської громади.Солдат Віктор Вороняк загинув 31 грудня внаслідок важких поранень, які боєць отримав в результаті штурму ворогом позицій ЗСУ, та ворожого артилерійського обстрілу в східній околиці міста Бахмут Донецької області.Коли громада зможе попрощатися з полеглим воїном повідомлять пізніше.В Городищенській громаді оголосили триденну жалобу.

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