Студент Лесиного вишу побував на прийомі у Варфоломія. ФОТО

Ілля Савчук у складі української делегації побував на офіційному прийомі у Вселенського Патріарха Варфоломія на Фанарі у Константинополі. Загалом Україну разом із волинянином представляли близько 150 вірян.



Про це повідомили у



«Серед нас було багато представників духовенства, але були й звичайні миряни. Я мав місію – зачитати лист-привітання і лист-прохання. Для цього потрібно було знати англійську мову, тому обрали мене», – каже Ілля.



Поїздка планувалася у різдвяні дні – 24–25 грудня, щоб привітати Вселенського Патріарха Варфоломія зі святом і річницею хіротонії. Керівник єпархіального паломницького центру «Україна» Лариса Савчук, мама Іллі, подарувала йому фотографію, на якій зображений Константинопольський патріарх, митрополит Луцький і Волинський Михаїл та очільниця єпархіального центру під час попереднього візиту, лист від керівника Волинської єпархії та кошик в українському стилі. Патріарх Варфоломій зрадів такому знаку уваги.



Представники ПЦУ та волиняни гостювали у Туреччині два дні.



За словами Іллі Савчука, 24 грудня українці приїхали на прийом до Патріарха.



«Він висловив свою позицію щодо ситуації в Україні, засудив агресію з боку Росії, ідею «рускава міра» та висловив підтримку Президентові України Володимирові Зеленському й усьому українському народу. Після цього ми перейшли до вручення подарунків. Потім відбулася історична подія – мені випала честь зачитати лист від парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Луцька з проханням благословити перехід на новоюліанський календар, щоби з матір’ю-церквою Константинопольською єдиними устами і єдиним серцем прославляти Господа. На що першими в Україні ми отримали благословення від Його Всесвятості, яке огортає і всю Волинь», – розповів студент.



Також додав, що Патріарх Варфоломій благословив прохання і був радий, що українці хочуть жити за таким календарем, як їхня матір-церква. Після цього всі присутні співали колядки й отримали подарунки від патріарха.



25 грудня гості з України побували на різдвяній літургії, яку очолив Варфоломій.



Наразі Ілля пояснює, що поки в Україні Різдво святкують і 7 січня, і 25 грудня: «Ми заручилися авторитетною духовною підтримкою від Вселенського Патріарха, який благословив усій Волинській єпархії святкування Різдва 25 грудня. Згодом скликатимуть Синод ПЦУ, де вирішать це питання. Я вважаю, що підтримка Патріарха дасть велику рушійну силу, щоб це вирішили швидше».



Юнак пригадує, що відчував велику відповідальність радість, що випала можливість взяти участь у такій історичній зустрічі.



«Це стане початком великої історичної зміни для нашої держави, переходу з юліанського на новоюліанський календар. Мене переповнюють емоції та неймовірні почуття, що я торкнувсь великої історії нашої країни», – підсумував Ілля Савчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студентський декан факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українкиу складі української делегації побував на офіційному прийомі у Вселенського Патріархана Фанарі у Константинополі. Загалом Україну разом із волинянином представляли близько 150 вірян.Про це повідомили у ВНУ «Серед нас було багато представників духовенства, але були й звичайні миряни. Я мав місію – зачитати лист-привітання і лист-прохання. Для цього потрібно було знати англійську мову, тому обрали мене», – каже Ілля.Поїздка планувалася у різдвяні дні – 24–25 грудня, щоб привітати Вселенського Патріарха Варфоломія зі святом і річницею хіротонії. Керівник єпархіального паломницького центру «Україна» Лариса Савчук, мама Іллі, подарувала йому фотографію, на якій зображений Константинопольський патріарх, митрополит Луцький і Волинськийта очільниця єпархіального центру під час попереднього візиту, лист від керівника Волинської єпархії та кошик в українському стилі. Патріарх Варфоломій зрадів такому знаку уваги.Представники ПЦУ та волиняни гостювали у Туреччині два дні.За словами Іллі Савчука, 24 грудня українці приїхали на прийом до Патріарха.«Він висловив свою позицію щодо ситуації в Україні, засудив агресію з боку Росії, ідею «рускава міра» та висловив підтримку Президентові Україний усьому українському народу. Після цього ми перейшли до вручення подарунків. Потім відбулася історична подія – мені випала честь зачитати лист від парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Луцька з проханням благословити перехід на новоюліанський календар, щоби з матір’ю-церквою Константинопольською єдиними устами і єдиним серцем прославляти Господа. На що першими в Україні ми отримали благословення від Його Всесвятості, яке огортає і всю Волинь», – розповів студент.Також додав, що Патріарх Варфоломій благословив прохання і був радий, що українці хочуть жити за таким календарем, як їхня матір-церква. Після цього всі присутні співали колядки й отримали подарунки від патріарха.25 грудня гості з України побували на різдвяній літургії, яку очолив Варфоломій.Наразі Ілля пояснює, що поки в Україні Різдво святкують і 7 січня, і 25 грудня: «Ми заручилися авторитетною духовною підтримкою від Вселенського Патріарха, який благословив усій Волинській єпархії святкування Різдва 25 грудня. Згодом скликатимуть Синод ПЦУ, де вирішать це питання. Я вважаю, що підтримка Патріарха дасть велику рушійну силу, щоб це вирішили швидше».Юнак пригадує, що відчував велику відповідальність радість, що випала можливість взяти участь у такій історичній зустрічі.«Це стане початком великої історичної зміни для нашої держави, переходу з юліанського на новоюліанський календар. Мене переповнюють емоції та неймовірні почуття, що я торкнувсь великої історії нашої країни», – підсумував Ілля Савчук.

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