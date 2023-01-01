Мапу замінованих територій створили в Україні
Сьогодні, 20:18
В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій.
Про це повідомили у ДСНС України, пише Українська правда.
Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.
На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м).
Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.
Мапу можна побачити на сайті, а також завантажити додатком на мобільні телефони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС України, пише Українська правда.
Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.
На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м).
Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.
Мапу можна побачити на сайті, а також завантажити додатком на мобільні телефони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мапу замінованих територій створили в Україні
Сьогодні, 20:18
Погода у Луцьку на завтра, 8 січня
Сьогодні, 20:00
Рідні загиблих на війні Героїв з Волині отримали нагороди
Сьогодні, 19:11
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 18:22
Медіа