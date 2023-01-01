Мапу замінованих територій створили в Україні





Про це повідомили у ДСНС України, пише



Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.



На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м).



Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.



Мапу можна побачити на сайті, а також завантажити додатком на мобільні телефони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій.Про це повідомили у ДСНС України, пише Українська правда Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м).Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.Мапу можна побачити на сайті, а також завантажити додатком на мобільні телефони.

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