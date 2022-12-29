Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 січня. ГРАФІК
07 січень, 23:02
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України. Саме тому в країні, зокрема у Волинській області, продовжують діяти графіки стабілізаційних вимкнень.
Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Зауважують, що волинські енергетики роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, додають, вони зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
Ознайомитись із графіками вимкнень 24 грудня можна за посиланням.
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Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Зауважують, що волинські енергетики роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, додають, вони зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
Ознайомитись із графіками вимкнень 24 грудня можна за посиланням.
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