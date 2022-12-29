Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 січня. ГРАФІК

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 січня. ГРАФІК
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України. Саме тому в країні, зокрема у Волинській області, продовжують діяти графіки стабілізаційних вимкнень.

Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.

Зауважують, що волинські енергетики роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, додають, вони зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

Ознайомитись із графіками вимкнень 24 грудня можна за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, відключення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 січня. ГРАФІК
07 січень, 23:02
Студент Лесиного вишу побував на прийомі у Варфоломія. ФОТО
07 січень, 22:16
Війна із Росією забрала життя 23-річного волинянина Віктора Вороняка
07 січень, 21:39
Мапу замінованих територій створили в Україні
07 січень, 20:18
Схожі новини
Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ
29 грудень, 2022, 21:16
Де на Волині сьогодні, 29 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Де на Волині сьогодні, 29 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
29 грудень, 2022, 08:39
Де на Волині не буде світла 18 грудня. ГРАФІКИ Де на Волині не буде світла 18 грудня. ГРАФІКИ
17 грудень, 2022, 22:40
Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК
17 грудень, 2022, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 січня. ГРАФІК
07 січень, 23:02
 0
Студент Лесиного вишу побував на прийомі у Варфоломія. ФОТО
07 січень, 22:16
 0
Війна із Росією забрала життя 23-річного волинянина Віктора Вороняка
07 січень, 21:39
 0
Мапу замінованих територій створили в Україні
07 січень, 20:18
 0
Медіа
відео
1/8