Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 18:22
7 січня Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Орієнтовний час прибуття 20:00.
"Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька у с.Піддубці на АЗС «King Oil» о 19:30. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ», - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Орієнтовний час прибуття 20:00.
"Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька у с.Піддубці на АЗС «King Oil» о 19:30. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ», - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!
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Коментарі 1
Хвала і дяка Елі Коротинсккій за таку важку і потрібну роботу.
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