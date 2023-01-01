Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»





Про це Еля Коротинська.



Орієнтовний час прибуття 20:00.



"Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька у с.Піддубці на АЗС «King Oil» о 19:30. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - йдеться в повідомленні.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ», - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 січня Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.Про це повідомила волонтеркаОрієнтовний час прибуття 20:00."Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька у с.Піддубці на АЗС «King Oil» о 19:30. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - йдеться в повідомленні.Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ», - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною.Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!

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