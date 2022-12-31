В аварії на Волині загинула 49-річна жінка: травмувався 15-річний хлопець
Сьогодні, 17:00
Аварія, в якій загинула жінка та ще постраждало троє людей, сталася близько 14 години біля села Ужова Луцького району.
Про це повідомило ІА "Волинські новини".
Як повідомили очевидці події, автівка з людьми в’їхала у дерево.
Від отриманих травм на місці події загинула 49-річна жінка.
Також травмувався 15-річний підліток. Його із політравмою медики швидкої, які працювали на місці аварії, госпіталізували обласну дитячу лікарню.
Ще двоє постраждалих – чоловік та жінка – відмовилися від госпіталізації.
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Про це повідомило ІА "Волинські новини".
Як повідомили очевидці події, автівка з людьми в’їхала у дерево.
Від отриманих травм на місці події загинула 49-річна жінка.
Також травмувався 15-річний підліток. Його із політравмою медики швидкої, які працювали на місці аварії, госпіталізували обласну дитячу лікарню.
Ще двоє постраждалих – чоловік та жінка – відмовилися від госпіталізації.
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