В аварії на Волині загинула 49-річна жінка: травмувався 15-річний хлопець

В аварії на Волині загинула 49-річна жінка: травмувався 15-річний хлопець
Аварія, в якій загинула жінка та ще постраждало троє людей, сталася близько 14 години біля села Ужова Луцького району.

Про це повідомило ІА "Волинські новини".

Як повідомили очевидці події, автівка з людьми в’їхала у дерево.

Від отриманих травм на місці події загинула 49-річна жінка.

Також травмувався 15-річний підліток. Його із політравмою медики швидкої, які працювали на місці аварії, госпіталізували обласну дитячу лікарню.

Ще двоє постраждалих – чоловік та жінка – відмовилися від госпіталізації.

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Теги: Волинь, ДТП, смерть
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