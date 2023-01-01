Росіяни обстріляли Бахмут під час «різдвяного перемир’я»: 2 загиблих та 13 поранених

Росіяни обстріляли Бахмут під час «різдвяного перемир’я»: 2 загиблих та 13 поранених
Тринадцятеро поранених та двоє загиблих внаслідок обстрілу військовими РФ Бахмута.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 січня 2023 року окупаційні війська РФ здійснили чергові артилерійські обстріли м. Бахмут та Бахмутського району.

Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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