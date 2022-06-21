На Волині авто злетіло у кювет: в салоні знаходилися четверо дітей, найменшому – п'ять місяців

На Волині авто злетіло у кювет: в салоні знаходилися четверо дітей, найменшому – п'ять місяців
На Волині рятувальники відбуксирували легковий автомобіль в якому перебував чоловік з чотирма дітьми.

Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.

Надзвичайна подія трапилася сьогодні близько полудня на автодорозі "Ковель - Львів" біля села Мокрець.

В транспортному засобі перебував чоловік з чотирма дітьми віком 6-8 років та п'ятимісячним немовлям.
На Волині авто злетіло у кювет: в салоні знаходилися четверо дітей, найменшому – п'ять місяців

На місці події працювали рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ. За допомогою троса вони відбуксирували автомобіль з кювету на стійке дорожнє покриття.
На Волині авто злетіло у кювет: в салоні знаходилися четверо дітей, найменшому – п'ять місяців

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Теги: Авто, Волинь, кювет, діти
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