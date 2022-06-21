На Волині авто злетіло у кювет: в салоні знаходилися четверо дітей, найменшому – п'ять місяців





Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.



Надзвичайна подія трапилася сьогодні близько полудня на автодорозі "Ковель - Львів" біля села Мокрець.



В транспортному засобі перебував чоловік з чотирма дітьми віком 6-8 років та п'ятимісячним немовлям.



На місці події працювали рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ. За допомогою троса вони відбуксирували автомобіль з кювету на стійке дорожнє покриття.



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