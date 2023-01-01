У небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БПЛА

У небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БПЛА
У Кам'янському Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє мер міста Андрій Білорус.

"У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження. Відповідні служби вже працюють", - написав він.

Нагадаємо, що РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком
Сьогодні, 13:14
У небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БПЛА
Сьогодні, 12:25
Де на Волині не буде світла 7 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 11:19
РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я», - Пентагон
Сьогодні, 11:00
На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я», - Пентагон РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я», - Пентагон
Сьогодні, 11:00
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 490 окупантів ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 490 окупантів
Сьогодні, 10:11
Захисники відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів, – Генштаб Захисники відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
Росія хоче мобілізувати ще півмільйона осіб, – розвідка Росія хоче мобілізувати ще півмільйона осіб, – розвідка
Сьогодні, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Із собою маю усе необхідне», – військовий парамедик, який допомагав постраждалим в ДТП під Луцьком
Сьогодні, 13:14
 0
У небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БПЛА
Сьогодні, 12:25
 0
Де на Волині не буде світла 7 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 11:19
 0
РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я», - Пентагон
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8