У небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БПЛА
Сьогодні, 12:25
У Кам'янському Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє мер міста Андрій Білорус.
"У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження. Відповідні служби вже працюють", - написав він.
Нагадаємо, що РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я».
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Про це повідомляє мер міста Андрій Білорус.
"У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження. Відповідні служби вже працюють", - написав він.
Нагадаємо, що РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я».
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