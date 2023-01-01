У небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БПЛА





Про це Андрій Білорус.



"У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження. Відповідні служби вже працюють", - написав він.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кам'янському Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.Про це повідомляє мер міста"У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження. Відповідні служби вже працюють", - написав він.Нагадаємо, що РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію