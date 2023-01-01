РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я», - Пентагон

РФ продовжувала обстріли після оголошеного Путіним «різдвяного перемир'я», - Пентагон
Пентагон констатував порушення Росією взятого на себе ж так званого "різдвяного перемир'я".

Як відзначила представниця Міноборони США Лора Купер, 6 грудня ЗС РФ не зупиняли бойових дій, хоча напередодні Путін взяв на себе одностороннє припинення вогню, пише УНІАН.

Купер назвала заяву Путіна "пропагандистським прийомом", яка в підсумку не спрацювала.

На думку Пентагону, Росія продовжить безглузді штурми українських позицій силами ув'язнених.

Путін оголосив про "різдвяне" перемир'я після заклику глави РПЦ Кирила, який заявив, що православні повинні мати можливість ці дні провести в церкві.

"Припинення вогню" "здійснюється" в односторонньому порядку, оскільки Україна відразу ж відхилила "мирну ініціативу" держави-агресорки. Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що бачить брехню і лицемірство в ініціативі Кремля.

Намірам Путіна не повірив ні американський президент Джо Байден, ні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

В Офісі президента відповіли, що серед головних умов припинення вогню буде видворення російських військ з українських земель.

Оголосити "перемир'я" в односторонньому порядку Путіна змусив турецький глава Реджеп Таїп Ердоган.

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Теги: Росія, Україна, війна
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