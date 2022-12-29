Де на Волині не буде світла 7 січня. ГРАФІК

Де на Волині не буде світла 7 січня. ГРАФІК
7 січня НЕК «Укренерго» встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 24:00.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

З 12:00 волинян просять орієнтуватись на графіки погодинного відключення.

«Волиньобленерго» прикладає максимум зусиль, аби у цей день не застосовувати графіків погодинного відключення.

Однак, зниження температури навколишнього середовища та надмірне споживання електроенергії може привести до перевищення доведених НЕК «Укренерго» лімітів на область.

Нагадують, що підприємства Волині та волиняни можуть допомогти енергетикам, обмеживши власне споживання електроенергії у цей святковий день.

Також просять волинян пам’ятати про необхідність раціонального використання електроприладів, адже в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

Закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно або, за можливості, уникнути їх використання, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!

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Теги: Волинь, світло
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