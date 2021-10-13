На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Сьогодні о 06:45 на автодорозі біля села Терешківці Горохівської громади рятувальники прийшли на допомогу водієві, автомобіль якого втрапив у кювет і перекинувся. Працівники 9 ДПРЧ м. Горохова встановили автомобіль на колеса й відбуксирували на стійке дорожнє покриття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 7 січня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Сьогодні о 06:45 на автодорозі біля села Терешківці Горохівської громади рятувальники прийшли на допомогу водієві, автомобіль якого втрапив у кювет і перекинувся. Працівники 9 ДПРЧ м. Горохова встановили автомобіль на колеса й відбуксирували на стійке дорожнє покриття.

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