На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся
Сьогодні, 10:18
На Волині сьогодні, 7 січня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Сьогодні о 06:45 на автодорозі біля села Терешківці Горохівської громади рятувальники прийшли на допомогу водієві, автомобіль якого втрапив у кювет і перекинувся. Працівники 9 ДПРЧ м. Горохова встановили автомобіль на колеса й відбуксирували на стійке дорожнє покриття.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Сьогодні о 06:45 на автодорозі біля села Терешківці Горохівської громади рятувальники прийшли на допомогу водієві, автомобіль якого втрапив у кювет і перекинувся. Працівники 9 ДПРЧ м. Горохова встановили автомобіль на колеса й відбуксирували на стійке дорожнє покриття.
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