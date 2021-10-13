На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся

На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся
На Волині сьогодні, 7 січня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Сьогодні о 06:45 на автодорозі біля села Терешківці Горохівської громади рятувальники прийшли на допомогу водієві, автомобіль якого втрапив у кювет і перекинувся. Працівники 9 ДПРЧ м. Горохова встановили автомобіль на колеса й відбуксирували на стійке дорожнє покриття.
На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся

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Теги: Волинь, ДТП, рятувальники, кювет
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