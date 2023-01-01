ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 490 окупантів
Сьогодні, 10:11
З початку широкомасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 110 740 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 066 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,
артилерійських систем – 2 062 (+3) од,
РСЗВ – 431 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 066 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,
артилерійських систем – 2 062 (+3) од,
РСЗВ – 431 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
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