ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 490 окупантів

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 490 окупантів
З початку широкомасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 110 740 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 066 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,

артилерійських систем – 2 062 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+2) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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