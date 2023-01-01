ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 490 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 066 (+2) од,



бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,



артилерійських систем – 2 062 (+3) од,



РСЗВ – 431 (+0) од,



засоби ППО ‒ 217 (+2) од,



літаків – 285 (+0) од,



гелікоптерів – 272 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),



крилаті ракети ‒ 723 (+0),



кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,



спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку широкомасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 110 740 осіб.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 066 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,артилерійських систем – 2 062 (+3) од,РСЗВ – 431 (+0) од,засоби ППО ‒ 217 (+2) од,літаків – 285 (+0) од,гелікоптерів – 272 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),крилаті ракети ‒ 723 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

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