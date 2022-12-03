Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври





Трансляція богослужіння відбувається на Facebook-сторінці Православної церкви України, пище



"Сердечно вітаємо зі святом Різдва Христового – з подією вічної радості, цінність якої не зменшилася навіть за понад дві тисячі років, і яка не згасне, допоки буде цей світ і повік. Як Вифлеємська зірка, що освітила темне нічне небо і вказала шлях мудрецям, так Сам Ісус Христос є тим Світлом, яке у всякій темряві світить, і ніяка темрява перемогти Його не може. Віднайдімо ж це Світло у своїх серцях, не дамо зневірі, злу чи нелюдам його загасити. З’єднавшись у єдиній молитві мільйонами гарячих сердець – прославляймо Новонародженого Спасителя рідною мовою, у рідних святинях, єдиним, непереможним, вільним народом. І ніяка темрява нам не страшна – бо з нами Бог!"



Митрополит Епіфаній вперше проводить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В ПЦУ зазначили, що “ця історична подія відбудеться з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави”.



Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври і прилеглі території охороняє поліція.



Нагадаємо, 2 грудня ПЦУ повідомила про те, що Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.



5 січня Ткаченко поінформував, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування. Намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.



Міністерство культури та інформаційної політики дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Заповідник "Києво-Печерська лавра" уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8:00 до 12 години дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочалася Різдвяна служба Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.Трансляція богослужіння відбувається на Facebook-сторінці Православної церкви України, пище LB.ua "Сердечно вітаємо зі святом Різдва Христового – з подією вічної радості, цінність якої не зменшилася навіть за понад дві тисячі років, і яка не згасне, допоки буде цей світ і повік. Як Вифлеємська зірка, що освітила темне нічне небо і вказала шлях мудрецям, так Сам Ісус Христос є тим Світлом, яке у всякій темряві світить, і ніяка темрява перемогти Його не може. Віднайдімо ж це Світло у своїх серцях, не дамо зневірі, злу чи нелюдам його загасити. З’єднавшись у єдиній молитві мільйонами гарячих сердець – прославляймо Новонародженого Спасителя рідною мовою, у рідних святинях, єдиним, непереможним, вільним народом. І ніяка темрява нам не страшна – бо з нами Бог!"Митрополитвперше проводить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В ПЦУ зазначили, що “ця історична подія відбудеться з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави”.Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври і прилеглі території охороняє поліція.Нагадаємо, 2 грудня ПЦУ повідомила про те, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культурипояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.5 січня Ткаченко поінформував, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування. Намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.Міністерство культури та інформаційної політики дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Заповідник "Києво-Печерська лавра" уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8:00 до 12 години дня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію