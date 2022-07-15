Таємний Санта: більше сотні волинських сімей зібрали подарунки для оборонців Бахмута





Про це розповіла Інна Поліщук.



З її слів, ідея акції полягала в тому, щоб зібрати бійцям усі необхідні нині речі на фронт, зокрема чай, каву, консерви, енергетичні батончики, сухпайки тощо.



"Також до акції долучилися і небайдужі лучани, які пересилали подарунки через відділення пошти. Всі будуть подаруночки пакуватися ручками, тому що важливо передати атмосферу від дітей. Деякі, навіть, дітки поприносили технічні речі – скажімо, як павербанки", – говорить співорганізаторка.



Листи дітей для військових волонтери зібрали в Ковелі. Написав листа підтримки, щоб підняти настрій українським воїнам, семирічний Максим. "Я їм намалював прапор України, сонечко їх самих", – каже школяр.



До п’ятнадцятої поїздки на фронт готується військовий священник Матвій. Цього разу, говорить, везе медикаменти, засоби гігієни, продукти та подарунки від дітей для бійців волинської 14 окремої механізованої бригади.



"Заради дітей сьогодні наші військові віддають свої життя, щоб здобути перемогу. Веземо повністю завантажений бус. Неважливо, яка коробка: маленька чи велика?! Важливо, як ми її даємо, що ми вкладаємо, який зміст вкладаємо", – додав священник.



За доставку святкових посилок на Бахмутський напрямок відповідає ковельський волонтерський центр "Марлог". Проект "Секретний Санта" – це один із понад 20 соціальних ініціатив волонтерів, – зазначила керівниця центру Наталія Попова.



Зі слів волонтерки, великі партії тактичної медицини найближчим часом передадуть бійцям на Донецький і Харківський напрямок. "Ми передаємо на цьому тижні великі партії тактичної медицини на Донецький і Харківський напрямок. Танкістам 28 бригади, 14 бригада, штурмовий 5 полк і полк «Азов» вже очікують подарунки від цих діточок", – говорить волонтерка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж двох тижнів листи підтримки та подарунки для військовослужбовців, які боронять місто Бахмут на Донеччині, зібрали більше 100 сімей у Ковелі, Володимирі та Камені-Каширському.Про це розповіла Суспільному співорганізаторка проекту "Таємний Санта для бійців"З її слів, ідея акції полягала в тому, щоб зібрати бійцям усі необхідні нині речі на фронт, зокрема чай, каву, консерви, енергетичні батончики, сухпайки тощо."Також до акції долучилися і небайдужі лучани, які пересилали подарунки через відділення пошти. Всі будуть подаруночки пакуватися ручками, тому що важливо передати атмосферу від дітей. Деякі, навіть, дітки поприносили технічні речі – скажімо, як павербанки", – говорить співорганізаторка.Листи дітей для військових волонтери зібрали в Ковелі. Написав листа підтримки, щоб підняти настрій українським воїнам, семирічний Максим. "Я їм намалював прапор України, сонечко їх самих", – каже школяр.До п’ятнадцятої поїздки на фронт готується військовий священник. Цього разу, говорить, везе медикаменти, засоби гігієни, продукти та подарунки від дітей для бійців волинської 14 окремої механізованої бригади."Заради дітей сьогодні наші військові віддають свої життя, щоб здобути перемогу. Веземо повністю завантажений бус. Неважливо, яка коробка: маленька чи велика?! Важливо, як ми її даємо, що ми вкладаємо, який зміст вкладаємо", – додав священник.За доставку святкових посилок на Бахмутський напрямок відповідає ковельський волонтерський центр "Марлог". Проект "Секретний Санта" – це один із понад 20 соціальних ініціатив волонтерів, – зазначила керівниця центру Наталія Попова.Зі слів волонтерки, великі партії тактичної медицини найближчим часом передадуть бійцям на Донецький і Харківський напрямок. "Ми передаємо на цьому тижні великі партії тактичної медицини на Донецький і Харківський напрямок. Танкістам 28 бригади, 14 бригада, штурмовий 5 полк і полк «Азов» вже очікують подарунки від цих діточок", – говорить волонтерка.

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