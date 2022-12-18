До проєкту «Армія відновлення» на Волині планують залучити ще 16 безробітних





Про це розповіла Алла Куцин.



Безробітні розпочнуть працювати на території трьох територіальних громад Ковельського району.



Учасники проєкту "Армія відновлення" будуть виконувати роботи по облаштуванню оборонних рубежів, спостережних пунктів, блокпостів, укріплювати споруди цивільного захисту.



На такі роботи залучають безробітних, які перебувають на обліку в пошуку роботи у центрах зайнятості. Зазвичай такі роботи тривають від 9 до 17 днів, – каже Алла Куцин.



Оплата праці безробітних, залучених до суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів Фонду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" у другій половині січня планують залучити 16 безробітних.Про це розповіла Суспільному директорка Волинського обласного центру зайнятостіБезробітні розпочнуть працювати на території трьох територіальних громад Ковельського району.Учасники проєкту "Армія відновлення" будуть виконувати роботи по облаштуванню оборонних рубежів, спостережних пунктів, блокпостів, укріплювати споруди цивільного захисту.На такі роботи залучають безробітних, які перебувають на обліку в пошуку роботи у центрах зайнятості. Зазвичай такі роботи тривають від 9 до 17 днів, – каже Алла Куцин.Оплата праці безробітних, залучених до суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів Фонду.

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