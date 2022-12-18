До проєкту «Армія відновлення» на Волині планують залучити ще 16 безробітних
Сьогодні, 07:33
До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" у другій половині січня планують залучити 16 безробітних.
Про це розповіла Суспільному директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.
Безробітні розпочнуть працювати на території трьох територіальних громад Ковельського району.
Учасники проєкту "Армія відновлення" будуть виконувати роботи по облаштуванню оборонних рубежів, спостережних пунктів, блокпостів, укріплювати споруди цивільного захисту.
На такі роботи залучають безробітних, які перебувають на обліку в пошуку роботи у центрах зайнятості. Зазвичай такі роботи тривають від 9 до 17 днів, – каже Алла Куцин.
Оплата праці безробітних, залучених до суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів Фонду.
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Про це розповіла Суспільному директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.
Безробітні розпочнуть працювати на території трьох територіальних громад Ковельського району.
Учасники проєкту "Армія відновлення" будуть виконувати роботи по облаштуванню оборонних рубежів, спостережних пунктів, блокпостів, укріплювати споруди цивільного захисту.
На такі роботи залучають безробітних, які перебувають на обліку в пошуку роботи у центрах зайнятості. Зазвичай такі роботи тривають від 9 до 17 днів, – каже Алла Куцин.
Оплата праці безробітних, залучених до суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів Фонду.
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