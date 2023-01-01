Росія хоче мобілізувати ще півмільйона осіб, – розвідка
Сьогодні, 05:17
Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призваних у жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького Guardian.
За його словами, Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх агресора на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащеними та навченими будуть військові.
Він додав, що багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.
"Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху", - сказав Скібіцький.
Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.
"Вони роблять наголос на кількості людей і техніки і сподіваються перемогти нашу сторону", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького Guardian.
За його словами, Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх агресора на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащеними та навченими будуть військові.
Він додав, що багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.
"Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху", - сказав Скібіцький.
Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.
"Вони роблять наголос на кількості людей і техніки і сподіваються перемогти нашу сторону", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія хоче мобілізувати ще півмільйона осіб, – розвідка
Сьогодні, 05:17
У «Дії» стала доступна виписка з Єдиного державного реєстру
Сьогодні, 03:13
США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 02:15
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа