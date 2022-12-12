У «Дії» стала доступна виписка з Єдиного державного реєстру

У «Дії» стала доступна виписка з Єдиного державного реєстру
На порталі Дія можна в кілька кліків отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Це один з найпопулярніших документів для українців, які були або є підприємцями.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Зазначається, що витяг з ЄДР є важливим документом, який підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.

Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, необхідно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. Потім сплачувати адміністративний збір і добу чекати на документ.

Читайте також: Відновили знищений бізнес і виходять на ринок США. Кейс українського бренду свічок WOOD MOOD

Відтепер отримати витяг з ЄДР можна на порталі Дія. Всього у декілька кліків, миттєво і з меншим адмінзбором, порівняно з отриманням документа офлайн.

Для того, щоб отримати витяг з ЄДР, потрібно:

• увійти на Портал Дія;
• обрати послугу «Витяг з ЄДР»;
• переглянути дані, які містяться у реєстрі, і підтвердити їх;
• оплатити адмінзбір – 100 грн, замість 130 грн офлайн;
• отримати витяг у форматі ПДФ.

Усе відбувається зручно і швидко. Не потрібно ходити в держоргани і чекати на отримання документа.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дія, Мінцифра, ЄДР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Дії» стала доступна виписка з Єдиного державного реєстру
Сьогодні, 03:13
США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 02:15
«Бережіть себе та Україну», – Зеленський привітав християн з Різдвом
Сьогодні, 01:04
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 січня
06 січень, 23:17
Схожі новини
У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру
12 грудень, 2022, 14:11
Замовити нове посвідчення водія можна буде через «Дію» Замовити нове посвідчення водія можна буде через «Дію»
30 грудень, 2022, 13:10
У «Дії» з'явилося опитування про дату святкування Різдва У «Дії» з'явилося опитування про дату святкування Різдва
24 грудень, 2022, 19:13
У «Дії» з'явилися судові рішення У «Дії» з'явилися судові рішення
23 грудень, 2022, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дії» стала доступна виписка з Єдиного державного реєстру
Сьогодні, 03:13
 0
США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 02:15
 0
«Бережіть себе та Україну», – Зеленський привітав християн з Різдвом
Сьогодні, 01:04
 0
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 6 січня
06 січень, 23:17
 0
Медіа
відео
1/8