У «Дії» стала доступна виписка з Єдиного державного реєстру
Сьогодні, 03:13
На порталі Дія можна в кілька кліків отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Це один з найпопулярніших документів для українців, які були або є підприємцями.
Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.
Зазначається, що витяг з ЄДР є важливим документом, який підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.
Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, необхідно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. Потім сплачувати адміністративний збір і добу чекати на документ.
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Відтепер отримати витяг з ЄДР можна на порталі Дія. Всього у декілька кліків, миттєво і з меншим адмінзбором, порівняно з отриманням документа офлайн.
Для того, щоб отримати витяг з ЄДР, потрібно:
• увійти на Портал Дія;
• обрати послугу «Витяг з ЄДР»;
• переглянути дані, які містяться у реєстрі, і підтвердити їх;
• оплатити адмінзбір – 100 грн, замість 130 грн офлайн;
• отримати витяг у форматі ПДФ.
Усе відбувається зручно і швидко. Не потрібно ходити в держоргани і чекати на отримання документа.
Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
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Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.
Зазначається, що витяг з ЄДР є важливим документом, який підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.
Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, необхідно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. Потім сплачувати адміністративний збір і добу чекати на документ.
Читайте також: Відновили знищений бізнес і виходять на ринок США. Кейс українського бренду свічок WOOD MOOD
Відтепер отримати витяг з ЄДР можна на порталі Дія. Всього у декілька кліків, миттєво і з меншим адмінзбором, порівняно з отриманням документа офлайн.
Для того, щоб отримати витяг з ЄДР, потрібно:
• увійти на Портал Дія;
• обрати послугу «Витяг з ЄДР»;
• переглянути дані, які містяться у реєстрі, і підтвердити їх;
• оплатити адмінзбір – 100 грн, замість 130 грн офлайн;
• отримати витяг у форматі ПДФ.
Усе відбувається зручно і швидко. Не потрібно ходити в держоргани і чекати на отримання документа.
Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
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