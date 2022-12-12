У «Дії» стала доступна виписка з Єдиного державного реєстру





Про це



Зазначається, що витяг з ЄДР є важливим документом, який підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.



Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, необхідно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. Потім сплачувати адміністративний збір і добу чекати на документ.



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Відтепер отримати витяг з ЄДР можна на порталі Дія. Всього у декілька кліків, миттєво і з меншим адмінзбором, порівняно з отриманням документа офлайн.



Для того, щоб отримати витяг з ЄДР, потрібно:



• увійти на Портал Дія;

• обрати послугу «Витяг з ЄДР»;

• переглянути дані, які містяться у реєстрі, і підтвердити їх;

• оплатити адмінзбір – 100 грн, замість 130 грн офлайн;

• отримати витяг у форматі ПДФ.



Усе відбувається зручно і швидко. Не потрібно ходити в держоргани і чекати на отримання документа.



Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На порталі Дія можна в кілька кліків отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Це один з найпопулярніших документів для українців, які були або є підприємцями.Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.Зазначається, що витяг з ЄДР є важливим документом, який підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, необхідно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. Потім сплачувати адміністративний збір і добу чекати на документ.Читайте також: Відновили знищений бізнес і виходять на ринок США. Кейс українського бренду свічок WOOD MOODВідтепер отримати витяг з ЄДР можна на порталі Дія. Всього у декілька кліків, миттєво і з меншим адмінзбором, порівняно з отриманням документа офлайн.Для того, щоб отримати витяг з ЄДР, потрібно:• увійти на Портал Дія;• обрати послугу «Витяг з ЄДР»;• переглянути дані, які містяться у реєстрі, і підтвердити їх;• оплатити адмінзбір – 100 грн, замість 130 грн офлайн;• отримати витяг у форматі ПДФ.Усе відбувається зручно і швидко. Не потрібно ходити в держоргани і чекати на отримання документа.Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

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