«Бережіть себе та Україну», – Зеленський привітав християн з Різдвом
Сьогодні, 01:04
Президент Володимир Зеленський привітав українські родини з Різдвом Христовим. Він побажав їм миру та злагоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
Зеленський нагадав, що Різдво є святом злагоди та єднання сім’ї.
"Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом - велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз - удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, - наша родина єдина як ніколи. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу", - сказав він.
Президент побажав щоб у кожну родину прийшли злагода та достаток, а на українську землю - перемога.
"Ми однаково її наближаємо щодня, однаково стоїмо один за одного. Пліч о пліч. Щодня захищаємо свою землю свою культуру свою віру. Як робили наші предки - козаки", - звернувся він.
Гарант нагадав про традиції Різдва, і те, як у давнину святкували українці.
"Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну! Христос рождається! Славімо його!" - завершив він
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
Зеленський нагадав, що Різдво є святом злагоди та єднання сім’ї.
"Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом - велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз - удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, - наша родина єдина як ніколи. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу", - сказав він.
Президент побажав щоб у кожну родину прийшли злагода та достаток, а на українську землю - перемога.
"Ми однаково її наближаємо щодня, однаково стоїмо один за одного. Пліч о пліч. Щодня захищаємо свою землю свою культуру свою віру. Як робили наші предки - козаки", - звернувся він.
Гарант нагадав про традиції Різдва, і те, як у давнину святкували українці.
"Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну! Христос рождається! Славімо його!" - завершив він
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