Добрі новини від ВолиньPost за 6 січня

Підготували для наших читачів і читачок чергову порцію позитиву. У щоденній підбірці розповідаємо лише про добрі новини, як-от ліквідованих рашистів та військову допомогу від друзів-партнерів.Негативу у новинній стрічці вистачає, тож нехай наша рубрика буде тим самим ковтком повітря!Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Рятувальники з міста Ковель отримали обладнання, необхідні для роботи речі від міської влади і пожежно-рятувальний автомобіль від благодійників з Німеччини.За словами керівника, полковника служби цивільного захисту, закуплено пожежні рукави, вогнегасники, тепловідбивні костюми.Розвідник, сапер, ковельчанин із позивним, передав для рідного міста бронежилет, в якому він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.Військовослужбовець особисто привіз і подарував свій бронежилет з написом «Боже! Коли я загину молодим, відправ мене до раю. У пеклі я вже був!» меру міста.Напередодні Нового року вчителі ліцеїв Володимир-Волинської міської територіальної громади отримали 48 хромбуків для організації інтерактивних занять і дистанційного навчання.Окрім цього, міські ліцеї, які мають облаштовані укриття, отримали від управління освіти і науки Волинської ОДА інтерактивні панелі, вебкамери, роутери та джерела безперебійного живлення.Народний аматорський хор ветеранів війни та праці «Дзвони пам’яті» із Каменя-Каширського посів І місце у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «ТОПОЛЯ fest».«Виконання у дистанційному форматі пісні «Червана калина» Степана Кривенького принесло нам одразу перемогу. Зараз маємо натхнення продовжити у тому ж дусі й найближчим часом здобути ще й якусь міжнародну нагороду», – розповідає наставниця, котра уже понад 5 років керує хором й за сумісництвом викладає 27 літ у музичній школі.Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб,▪️ танків ‒ 3 064 (+23) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,▪️ артилерійських систем – 2 059 (+8) од,▪️ РСЗВ – 431 (+5) од,▪️ засобів ППО ‒ 215 (+0) од,▪️ літаків – 285 (+1) од,▪️ гелікоптерів – 272 (+1) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.У наступному пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.Досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземний варіант цих ракет, тоді як Військово-морські сили США та кількох союзних флотів використовують корабельну версію.