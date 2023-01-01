Добрі новини від ВолиньPost за 6 січня
Сьогодні, 23:17
Підготували для наших читачів і читачок чергову порцію позитиву. У щоденній підбірці розповідаємо лише про добрі новини, як-от ліквідованих рашистів та військову допомогу від друзів-партнерів.
Негативу у новинній стрічці вистачає, тож нехай наша рубрика буде тим самим ковтком повітря!
Сьогодні, 6 січня, нагадаємо вам про таке:
Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини
Рятувальники з міста Ковель отримали обладнання, необхідні для роботи речі від міської влади і пожежно-рятувальний автомобіль від благодійників з Німеччини.
За словами керівника, полковника служби цивільного захисту Володимира Войтаніка, закуплено пожежні рукави, вогнегасники, тепловідбивні костюми.
Боєць з Волині передав рідному місту бронежилет, в якому воював 10 місяців. ФОТО
Розвідник, сапер, ковельчанин із позивним Данте, передав для рідного міста бронежилет, в якому він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.
Військовослужбовець особисто привіз і подарував свій бронежилет з написом «Боже! Коли я загину молодим, відправ мене до раю. У пеклі я вже був!» меру міста.
Волинські вчителі отримали ноутбуки від ЮНЕСКО і Google
Напередодні Нового року вчителі ліцеїв Володимир-Волинської міської територіальної громади отримали 48 хромбуків для організації інтерактивних занять і дистанційного навчання.
Окрім цього, міські ліцеї, які мають облаштовані укриття, отримали від управління освіти і науки Волинської ОДА інтерактивні панелі, вебкамери, роутери та джерела безперебійного живлення.
Аматорський хор з Волині переміг на всеукраїнському фестивалі
Народний аматорський хор ветеранів війни та праці «Дзвони пам’яті» із Каменя-Каширського посів І місце у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «ТОПОЛЯ fest».
«Виконання у дистанційному форматі пісні «Червана калина» Степана Кривенького принесло нам одразу перемогу. Зараз маємо натхнення продовжити у тому ж дусі й найближчим часом здобути ще й якусь міжнародну нагороду», – розповідає наставниця Лідія Сацик, котра уже понад 5 років керує хором й за сумісництвом викладає 27 літ у музичній школі.
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб,
▪️ танків ‒ 3 064 (+23) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,
▪️ артилерійських систем – 2 059 (+8) од,
▪️ РСЗВ – 431 (+5) од,
▪️ засобів ППО ‒ 215 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+1) од,
▪️ гелікоптерів – 272 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.
США у наступному пакеті допомоги передадуть Україні нові ракети, – Politico
У наступному пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.
Досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземний варіант цих ракет, тоді як Військово-морські сили США та кількох союзних флотів використовують корабельну версію.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Негативу у новинній стрічці вистачає, тож нехай наша рубрика буде тим самим ковтком повітря!
Сьогодні, 6 січня, нагадаємо вам про таке:
Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини
Рятувальники з міста Ковель отримали обладнання, необхідні для роботи речі від міської влади і пожежно-рятувальний автомобіль від благодійників з Німеччини.
За словами керівника, полковника служби цивільного захисту Володимира Войтаніка, закуплено пожежні рукави, вогнегасники, тепловідбивні костюми.
Боєць з Волині передав рідному місту бронежилет, в якому воював 10 місяців. ФОТО
Розвідник, сапер, ковельчанин із позивним Данте, передав для рідного міста бронежилет, в якому він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.
Військовослужбовець особисто привіз і подарував свій бронежилет з написом «Боже! Коли я загину молодим, відправ мене до раю. У пеклі я вже був!» меру міста.
Волинські вчителі отримали ноутбуки від ЮНЕСКО і Google
Напередодні Нового року вчителі ліцеїв Володимир-Волинської міської територіальної громади отримали 48 хромбуків для організації інтерактивних занять і дистанційного навчання.
Окрім цього, міські ліцеї, які мають облаштовані укриття, отримали від управління освіти і науки Волинської ОДА інтерактивні панелі, вебкамери, роутери та джерела безперебійного живлення.
Аматорський хор з Волині переміг на всеукраїнському фестивалі
Народний аматорський хор ветеранів війни та праці «Дзвони пам’яті» із Каменя-Каширського посів І місце у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «ТОПОЛЯ fest».
«Виконання у дистанційному форматі пісні «Червана калина» Степана Кривенького принесло нам одразу перемогу. Зараз маємо натхнення продовжити у тому ж дусі й найближчим часом здобути ще й якусь міжнародну нагороду», – розповідає наставниця Лідія Сацик, котра уже понад 5 років керує хором й за сумісництвом викладає 27 літ у музичній школі.
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб,
▪️ танків ‒ 3 064 (+23) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,
▪️ артилерійських систем – 2 059 (+8) од,
▪️ РСЗВ – 431 (+5) од,
▪️ засобів ППО ‒ 215 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+1) од,
▪️ гелікоптерів – 272 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.
США у наступному пакеті допомоги передадуть Україні нові ракети, – Politico
У наступному пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.
Досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземний варіант цих ракет, тоді як Військово-морські сили США та кількох союзних флотів використовують корабельну версію.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 6 січня
Сьогодні, 23:17
Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ МП
Сьогодні, 22:10
У Луцьку п`яна водійка врізалася у дерево
Сьогодні, 21:05
Що відомо про новий різновид Омікрона XBB.1.5
Сьогодні, 20:22
Медіа