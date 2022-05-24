7 січня на Волині: гортаючи календар





Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!



7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.



Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.



7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні християни східного обряду відзначають свято Різдва Христового.Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій»Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.

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