7 січня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні християни східного обряду відзначають свято Різдва Христового.
Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!
7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.
Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.
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Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!
7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.
Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.
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