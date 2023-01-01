Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 09:15
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 064 (+23) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,
▪️ артилерійських систем – 2 059 (+8) од,
▪️ РСЗВ – 431 (+5) од,
▪️ засобів ППО ‒ 215 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+1) од,
▪️ гелікоптерів – 272 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 064 (+23) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,
▪️ артилерійських систем – 2 059 (+8) од,
▪️ РСЗВ – 431 (+5) од,
▪️ засобів ППО ‒ 215 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+1) од,
▪️ гелікоптерів – 272 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.
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