Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,



▪️ танків ‒ 3 064 (+23) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,



▪️ артилерійських систем – 2 059 (+8) од,



▪️ РСЗВ – 431 (+5) од,



▪️ засобів ППО ‒ 215 (+0) од,



▪️ літаків – 285 (+1) од,



▪️ гелікоптерів – 272 (+1) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,



▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0) од,



▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,



▪️ спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 3 064 (+23) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,▪️ артилерійських систем – 2 059 (+8) од,▪️ РСЗВ – 431 (+5) од,▪️ засобів ППО ‒ 215 (+0) од,▪️ літаків – 285 (+1) од,▪️ гелікоптерів – 272 (+1) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0) од,▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.

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