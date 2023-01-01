Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів

Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3 064 (+23) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,

▪️ артилерійських систем – 2 059 (+8) од,

▪️ РСЗВ – 431 (+5) од,

▪️ засобів ППО ‒ 215 (+0) од,

▪️ літаків – 285 (+1) од,

▪️ гелікоптерів – 272 (+1) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,

▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0) од,

▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,

▪️ спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання
Сьогодні, 09:41
ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я
Сьогодні, 09:30
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 6 січня
Сьогодні, 09:06
Росіяни на двох напрямках продовжують наступ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:02
Схожі новини
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів
Сьогодні, 10:10
ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я
Сьогодні, 09:30
Росіяни на двох напрямках продовжують наступ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни на двох напрямках продовжують наступ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:02
Українські захисники збили російський винищувач та гелікоптер. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Українські захисники збили російський винищувач та гелікоптер. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
05 січень, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок
Сьогодні, 09:55
 0
Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання
Сьогодні, 09:41
 0
ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я
Сьогодні, 09:30
 0
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8