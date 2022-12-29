Волинські вчителі отримали ноутбуки від ЮНЕСКО і Google

Напередодні Нового року вчителі ліцеїв Володимир-Волинської міської територіальної громади отримали 48 хромбуків для організації інтерактивних занять і дистанційного навчання.Корисні для роботи подарунки освітяни отримали в рамках реалізації ініціативи “Ноутбук кожному вчителю”, яку започаткувало Міністерство освіти спільно з компанією Google та за підтримки ЮНЕСКО, - повідомляють у Володимирській громаді.Хромбук працює на базі операційної системи Google Chrome OS з хмарним сховищем, вбудованими продуктами Google та кількома рівнями безпеки. Ця операційна система орієнтована насамперед на роботу з вебсервісами. Тобто більша частина роботи на такому комп’ютері виконується у хмарі через інтернет та у додатках з екосистеми Google.Chromebook загалом легший та компактніший у порівнянні з іншими ноутбуками, акумулятори Chromebook працюють щонайменше вісім годин. Запускається і вимикається він за лічені секунди. Виготовлені починаючи від 2017 року Chromebook підтримують програми Android, що доступні в Google Play Store. Через браузер можна отримати доступ до медіатеки та усіх інструментів системи mozaWeb, можна користуватися 3D-сценами, цифровими уроками, відео, презентаціями, книгами, електронними підручниками, посібниками та методичними рекомендаціями для учителів.Окрім цього, міські ліцеї, які мають облаштовані укриття, отримали від управління освіти і науки Волинської ОДА інтерактивні панелі, вебкамери, роутери та джерела безперебійного живлення.