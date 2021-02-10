Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини

Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини
Рятувальники з міста Ковель отримали обладнання, необхідні для роботи речі від міської влади і пожежно-рятувальний автомобіль від благодійників з Німеччини.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Міська рада придбала для потреб Ковельського управління ГУ ДСНС України у Волинській області необхідне обладнання, що допоможе рятувальникам в період воєнного стану. Для його закупівлі з бюджету громади виділено майже 700 тисяч гривень.

За словами керівника, полковника служби цивільного захисту Володимира Войтаніка, закуплено пожежні рукави, вогнегасники, тепловідбивні костюми.
Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини

“Потребу у тепловідбивних костюмах ми особливо відчули, коли ліквідовували пожежу під час влучання російської ракети у розподільчу електропідстанцію. Сподіваємось, що надалі їх будемо використовувати лише на навчаннях. Маємо тепер квадрокоптер. Дрон вкрай необхідний, щоб оцінити об’єми пожежі та розуміти, де необхідно більше гасити, також це допоможе нам боротись з паліями сухої трави”, – наголосив Володимир Войтанік.
Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини

Закуплено також станції цифрового зв’язку. У Ковелі встановили необхідні ретранслятори, щоб працювати на великих відстанях, тепер підрозділи постійно будуть в контакті з диспетчерським пунктом. Придбано чимало необхідних речей для облаштування пунктів незламності.
Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини

Крім цього делегація з німецького міста Вальсроде передали пожежно-рятувальний автомобіль, спорядження.
Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини

“Мешканці Вальсроде дуже хвилюються за долю ковельчан. Після того, як розпочалась війна, я звернувся до нашого мера, написав у пресі з проханням допомоги. І наші люди відгукнулись. Саме завдяки їм, я зміг доставити сюди автомобілі, генератори та багато іншого, що зараз потребує місто”, - сказав голова благодійного товариства Міхаель Хааке.
Волинські рятувальники отримали автомобіль від благодійників з Німеччини

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Теги: Волинь, Ковель, ДСНС, благодійники
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