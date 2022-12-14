Україна ввела санкції проти російських знаменитостей: серед них – лучанин

Україна запровадила нові санкції проти низки російських артистів.Про це повідомляє Офіс президента.Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, зокрема потрапили:- Футбольний тренер, родом з Луцька,(один із найтитулованіших українських футболістів, працює в клубі «Зеніт» із Санкт-Петербурга).- Телеведуча(вона розпочинала кар'єру на українському телебаченні, зараз працює на Першому каналі в Росії).- Співачка(вона народилася на Закарпатті, жила у Львові, працювала в Одесі, живе в Москві, після виступу в Криму у 2015 році їй було заборонено в'їзд до України).- Телеведучий- Режисер- Артист(після Нового року в інтернеті розійшлося відео його жартів про війну з Україною).- Керівники державного інформаційного агентства «Росія сьогодні» -та- Актори- Музикантита інші.Усього у списку 119 осіб.