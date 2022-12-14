Україна ввела санкції проти російських знаменитостей: серед них – лучанин
Сьогодні, 03:00
Україна запровадила нові санкції проти низки російських артистів.
Про це повідомляє Офіс президента.
Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.
До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, зокрема потрапили:
- Футбольний тренер, родом з Луцька, Анатолій Тимощук (один із найтитулованіших українських футболістів, працює в клубі «Зеніт» із Санкт-Петербурга).
- Телеведуча Жанна Бадоєва (вона розпочинала кар'єру на українському телебаченні, зараз працює на Першому каналі в Росії).
- Співачка Лоліта Мілявська (вона народилася на Закарпатті, жила у Львові, працювала в Одесі, живе в Москві, після виступу в Криму у 2015 році їй було заборонено в'їзд до України).
- Телеведучий Леонід Якубович.
- Режисер Микита Міхалков.
- Артист Євген Петросян (після Нового року в інтернеті розійшлося відео його жартів про війну з Україною).
- Керівники державного інформаційного агентства «Росія сьогодні» - Маргарита Симоньян та Дмитро Кисельов.
- Актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, Михайло Галустян.
- Музиканти Дмитро Білан, Сергій Лазарєв, Олександр Панайотов, Лариса Доліна, Валерій Кіпелов, Ірина Аллегрова, Філіп Кіркоров, Стас П'єха, Лолі, Михайло Шуфутинський, Аніта Цой, Сергій Бобунець, Василь Вакуленко (Баста) та інші.
Усього у списку 119 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Офіс президента.
Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.
До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, зокрема потрапили:
- Футбольний тренер, родом з Луцька, Анатолій Тимощук (один із найтитулованіших українських футболістів, працює в клубі «Зеніт» із Санкт-Петербурга).
- Телеведуча Жанна Бадоєва (вона розпочинала кар'єру на українському телебаченні, зараз працює на Першому каналі в Росії).
- Співачка Лоліта Мілявська (вона народилася на Закарпатті, жила у Львові, працювала в Одесі, живе в Москві, після виступу в Криму у 2015 році їй було заборонено в'їзд до України).
- Телеведучий Леонід Якубович.
- Режисер Микита Міхалков.
- Артист Євген Петросян (після Нового року в інтернеті розійшлося відео його жартів про війну з Україною).
- Керівники державного інформаційного агентства «Росія сьогодні» - Маргарита Симоньян та Дмитро Кисельов.
- Актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, Михайло Галустян.
- Музиканти Дмитро Білан, Сергій Лазарєв, Олександр Панайотов, Лариса Доліна, Валерій Кіпелов, Ірина Аллегрова, Філіп Кіркоров, Стас П'єха, Лолі, Михайло Шуфутинський, Аніта Цой, Сергій Бобунець, Василь Вакуленко (Баста) та інші.
Усього у списку 119 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна ввела санкції проти російських знаменитостей: серед них – лучанин
Сьогодні, 03:00
На Ковельщині ветлікарню продали за майже 800 гривень
Сьогодні, 02:00
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Сьогодні, 01:14
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вперше Різдвяне богослужіння у Лаврі зазвучало українською мовою: Добрі новини від ВолиньPost за 7 січня
07 січень, 23:30
Медіа