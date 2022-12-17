Греція готова поступитися Україні місцем в черзі за Marder
Сьогодні, 14:18
Греція передала Україні 40 радянських БМП-1. У рамках "кільцевого обміну" країна мала отримати ту саму кількість німецьких Marder.
Але у разі потреби Греція готова поступитися чергою Україні, щоб наша країна отримала БМП швидше. Про це пише "Кореспондент", посилаючись на Bild.
"Обороноспроможність Греції не постраждає, якщо постачання Marder буде відкладено", - заявив виданню високопосадовець.
За словами міністра оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, Греція вже поставила Україні більше, ніж отримала.
"Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини до Греції та Греції в Україну виконується нормально. ... Отримали перші 14 машин Marder з Німеччини та поставили Україні 20 БМП. У січні ми отримаємо більше Marder і доставимо більше БМП", - зазначив міністр.
Раніше повідомлялося, що Греція розглядає можливість передачі комплексів протиповітряної оборони С-300 Україні.
Також президент Джо Байден заявив, що розглядається можливість відправки в Україну бойових машин Bradley Fighting Vehicles – основного обладнання армії США для допомоги у боротьбі із вторгненням Росії.
А українські військові вже у січні почнуть навчатися експлуатувати бойові машини піхоти Bradley.
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Але у разі потреби Греція готова поступитися чергою Україні, щоб наша країна отримала БМП швидше. Про це пише "Кореспондент", посилаючись на Bild.
"Обороноспроможність Греції не постраждає, якщо постачання Marder буде відкладено", - заявив виданню високопосадовець.
За словами міністра оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, Греція вже поставила Україні більше, ніж отримала.
"Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини до Греції та Греції в Україну виконується нормально. ... Отримали перші 14 машин Marder з Німеччини та поставили Україні 20 БМП. У січні ми отримаємо більше Marder і доставимо більше БМП", - зазначив міністр.
Раніше повідомлялося, що Греція розглядає можливість передачі комплексів протиповітряної оборони С-300 Україні.
Також президент Джо Байден заявив, що розглядається можливість відправки в Україну бойових машин Bradley Fighting Vehicles – основного обладнання армії США для допомоги у боротьбі із вторгненням Росії.
А українські військові вже у січні почнуть навчатися експлуатувати бойові машини піхоти Bradley.
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