Греція готова поступитися Україні місцем в черзі за Marder

Греція готова поступитися Україні місцем в черзі за Marder
Греція передала Україні 40 радянських БМП-1. У рамках "кільцевого обміну" країна мала отримати ту саму кількість німецьких Marder.

Але у разі потреби Греція готова поступитися чергою Україні, щоб наша країна отримала БМП швидше. Про це пише "Кореспондент", посилаючись на Bild.

"Обороноспроможність Греції не постраждає, якщо постачання Marder буде відкладено", - заявив виданню високопосадовець.

За словами міністра оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, Греція вже поставила Україні більше, ніж отримала.

"Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини до Греції та Греції в Україну виконується нормально. ... Отримали перші 14 машин Marder з Німеччини та поставили Україні 20 БМП. У січні ми отримаємо більше Marder і доставимо більше БМП", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що Греція розглядає можливість передачі комплексів протиповітряної оборони С-300 Україні.

Також президент Джо Байден заявив, що розглядається можливість відправки в Україну бойових машин Bradley Fighting Vehicles – основного обладнання армії США для допомоги у боротьбі із вторгненням Росії.

А українські військові вже у січні почнуть навчатися експлуатувати бойові машини піхоти Bradley.

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Теги: війна, Україна, Греція, танки
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