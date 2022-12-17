Греція готова поступитися Україні місцем в черзі за Marder





Але у разі потреби Греція готова поступитися чергою Україні, щоб наша країна отримала БМП швидше. Про це пише



"Обороноспроможність Греції не постраждає, якщо постачання Marder буде відкладено", - заявив виданню високопосадовець.



За словами міністра оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, Греція вже поставила Україні більше, ніж отримала.



"Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини до Греції та Греції в Україну виконується нормально. ... Отримали перші 14 машин Marder з Німеччини та поставили Україні 20 БМП. У січні ми отримаємо більше Marder і доставимо більше БМП", - зазначив міністр.



Раніше повідомлялося, що Греція розглядає можливість передачі комплексів протиповітряної оборони С-300 Україні.



Також президент Джо Байден заявив, що розглядається можливість відправки в Україну бойових машин Bradley Fighting Vehicles – основного обладнання армії США для допомоги у боротьбі із вторгненням Росії.



А українські військові вже у січні почнуть навчатися експлуатувати бойові машини піхоти Bradley.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Греція передала Україні 40 радянських БМП-1. У рамках "кільцевого обміну" країна мала отримати ту саму кількість німецьких Marder.Але у разі потреби Греція готова поступитися чергою Україні, щоб наша країна отримала БМП швидше. Про це пише "Кореспондент" , посилаючись на Bild."Обороноспроможність Греції не постраждає, якщо постачання Marder буде відкладено", - заявив виданню високопосадовець.За словами міністра оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, Греція вже поставила Україні більше, ніж отримала."Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини до Греції та Греції в Україну виконується нормально. ... Отримали перші 14 машин Marder з Німеччини та поставили Україні 20 БМП. У січні ми отримаємо більше Marder і доставимо більше БМП", - зазначив міністр.Раніше повідомлялося, що Греція розглядає можливість передачі комплексів протиповітряної оборони С-300 Україні.Також президент Джо Байден заявив, що розглядається можливість відправки в Україну бойових машин Bradley Fighting Vehicles – основного обладнання армії США для допомоги у боротьбі із вторгненням Росії.А українські військові вже у січні почнуть навчатися експлуатувати бойові машини піхоти Bradley.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію